Moukhtar Babaïev : L’État azerbaïdjanais soutient la participation des jeunes aux processus internationaux sur le climat

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

« L’action climatique transforme déjà les compétences, les professions et les perspectives d’avenir », a dit Moukhtar Babaïev, président de la COP29 et représentant du président azerbaïdjanais pour les questions climatiques, lors de la table ronde de haut niveau intitulée « Des engagements à la mise en œuvre : vers la COP31 », organisée dans le cadre de la Semaine d'action climatique de Bakou 2026.

« Nous devons veiller à ce que l’éducation fournisse aux jeunes les connaissances et les compétences pratiques dont ils ont besoin, tout en les connectant plus étroitement aux sciences, aux technologies, à l’innovation et aux solutions concrètes. Les jeunes doivent également pouvoir accéder aux nouveaux emplois et aux opportunités qui se créent dans les énergies propres, l’ingénierie, les finances, l’agriculture et dans d’autres domaines », a ajouté Moukhtar Babaïev.

Il a également souligné : « L’Azerbaïdjan soutient la participation des jeunes aux processus internationaux relatifs au climat et a renforcé ses efforts en matière d'éducation, de compétences et de développement des capacités. » Moukhtar Babaïev a fait savoir que son pays coopérait avec des partenaires internationaux afin de mieux prendre en compte les points de vue des enfants et des jeunes dans l'action climatique.