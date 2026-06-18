Muhammad al-Jasser : L'Azerbaïdjan est sur le point de connaître un essor économique majeur

Bakou, 18 juin, AZERTAC

« L'Azerbaïdjan est sur le point de connaître un essor économique majeur. Bakou et l’Azerbaïdjan illustrent parfaitement la dynamique de développement de la région. La ville a connu une transformation et un développement remarquables », a déclaré le président du Groupe de la Banque islamique de développement, Muhammad al-Jasser, dans son intervention lors de la discussion informelle de haut niveau intitulée « L’intégration régionale pour une prospérité durable », organisée dans le cadre des Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement.

Le Groupe de la Banque islamique de développement envisage d'investir dans des projets de transport en Azerbaïdjan, a ajouté le président de la BID, précisant qu'il soutient l'intégration de l'Azerbaïdjan aux institutions financières internationales au nom du gouvernement saoudien.

« Lors de mes deux visites au Garabagh, j'ai pu observer de près les importants travaux de rénovation et de reconstruction menés dans la région. La Banque islamique de développement a apporté un soutien financier à la restauration des infrastructures d'approvisionnement en eau et d'irrigation, l'un des premiers projets mis en œuvre dans la région. Actuellement, la reconstruction des canaux d'irrigation se poursuit dans le cadre d'un projet plus vaste d'une valeur de plus de 430 millions de dollars. L'objectif principal de ce projet est de minimiser les pertes d'eau, d'éliminer l'usure et les problèmes techniques des infrastructures existantes, et d'assurer une distribution plus efficace des ressources en eau », a précisé le président de la BID Muhammad al-Jasser.