Muhammad al-Jasser: Nous réaffirmons notre engagement envers les efforts de reconstruction et de développement de l'Azerbaïdjan

Bakou, 18 juin, AZERTAC

« Nous sommes fiers d'être la première banque multilatérale de développement à visiter le Garabagh, libéré de l’occupation, réaffirmant ainsi notre engagement envers les efforts de reconstruction et de développement de l'Azerbaïdjan », a déclaré le président du Groupe de la Banque islamique de développement, Muhammad al-Jasser, dans son intervention lors de la cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement.

Muhammad al-Jasser a également ajouté : « Depuis l’adhésion de l’Azerbaïdjan à la Banque en 1992, notre coopération s’est développée avec succès. Le Groupe de la Banque islamique de développement a approuvé des financements d’environ 1,8 milliard de dollars américains pour 84 projets dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, de l’agriculture et des services sociaux. Des projets tels que la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars et la Zone de libre-échange d'Alat, ne sont pas seulement des projets nationaux, ils constituent des axes majeurs du commerce régional et incarnent parfaitement le thème de nos Assemblées annuelles « L’intégration régionale pour une prospérité durable ». »