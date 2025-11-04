Mustapha El Ktiri : J'adresse mes plus chaleureuses félicitations au peuple azerbaïdjanais frère à l'occasion du Jour de la Victoire VIDEO

Rabat, 4 novembre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

À l'occasion du cinquième anniversaire de la Victoire de la République d'Azerbaïdjan, et dans le cadre de la cérémonie organisée par l'Ambassade d'Azerbaïdjan au Maroc pour commémorer cet anniversaire cher à tous les Azerbaïdjanais, le correspondant de l'agence de presse AZERTAC à Rabat a rencontré une personnalité marocaine de premier plan, le haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri, qui a fait une déclaration à cette occasion :

« J’ai eu l'honneur aujourd'hui et le privilège de partager cette fête de la victoire du 8 novembre avec le peuple azerbaïdjanais, et ça a été pour moi une occasion de renouveler toutes mes félicitations et tous mes vœux de succès, de prospérité au peuple azerbaïdjanais frère.

Nous sommes liés ensemble au Royaume du Maroc et la République d'Azerbaïdjan par des liens de fraternité, d'amitié et de coopération.

Et je me rappelle qu'il y a juste à peine un mois, j'étais à Bakou, en Azerbaïdjan pour assister au congrès international sur les personnes disparues lors des Guerres et donc j'ai passé avec mon épouse et un de mes proches collaborateurs toute une semaine à découvrir ce pays ami et frère avec lequel nous sommes liés par des relations, des coopérations qui vont en s'accentuant et en s'approfondissant.

Et je souhaiterais que ces relations puissent toucher toutes les questions économique et social, culturelle, et donc je suis confiant dans l’avenir pour les relations entre nos deux peuples et nos deux pays frères ».