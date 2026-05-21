Nelsy Raquel Munar Jaramillo : Le WUF13 revêt une importance fondamentale pour nos pays

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« Le WUF13 est une plateforme idéale pour l'échange d'idées. Je tiens à remercier le gouvernement azerbaïdjanais et tous les organisateurs d'avoir créé cet espace. Il revêt une importance fondamentale pour nos pays », a déclaré l’ambassadrice de la République de Colombie en Azerbaïdjan, Nelsy Raquel Munar Jaramillo, lors du Dialogue interrégional sur la construction de villes et de communautés sûres et résilientes grâce à la coopération Sud-Sud, tenu à Bakou dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

« Il est précieux que le Forum offre l'occasion de réfléchir aux moyens de construire des villes plus sûres, plus résilientes, plus inclusives et plus durables, en s'appuyant sur les réalités, le potentiel et les expériences du Sud global », a-t-elle dit.

« Ce débat est particulièrement pertinent pour la Colombie, car les villes du Sud global sont confrontées à des défis communs. Tous ces défis se recoupent à l’échelle régionale et affectent directement la vie des populations. Par conséquent, les réponses ne peuvent être fragmentées ni conçues à partir d’un seul niveau de gouvernance », a précisé Nelsy Raquel Munar Jaramillo.