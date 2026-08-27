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Népal : Près de 900 personnes restent portées disparues, dont 54 touristes américains, 34 Australiens et 33 Britanniques

Népal : Près de 900 personnes restent portées disparues, dont 54 touristes américains, 34 Australiens et 33 Britanniques

Bakou, 27 août, AZERTAC

Le bilan des crues soudaines dévastatrices qui ont balayé des villages et des itinéraires de trekking dans une zone frontalière entre le Népal et la Chine s’est élevé à 162 morts, tandis que 900 personnes sont toujours portées disparues, jeudi, selon les médias locaux. Les opérations de recherche et de secours, appuyées par des hélicoptères et des drones, se poursuivent.

Selon des images satellitaires citées par le Himalayan Times, les inondations auraient probablement été provoquées par la rupture d’une importante masse de glace provenant d’un glacier de l’Himalaya, à environ 20 kilomètres au nord-est du poste-frontière de Rasuwa-Rasuwagadhi. Des tonnes de glace et de roches auraient ainsi dévalé dans la rivière Bhotekoshi.

Le gouvernement a annoncé la relocalisation des habitants déplacés et la mobilisation de l’armée ainsi que d’opérateurs privés d’hélicoptères pour les opérations de recherche et de secours.

L’armée népalaise et les opérateurs privés d’hélicoptères ont évacué 114 personnes vers des zones sûres.

Le district de Chitwan, dans la province de Bagmati, compte le plus grand nombre de victimes, avec 64 morts, suivi des districts voisins de Dhading, avec 27 morts, et de Nawalparasi-Est, avec 22 morts.

Parmi les touristes portés disparus figurent plus de 100 ressortissants indiens, 54 Américains, 34 Australiens et 33 Britanniques. La police népalaise a par ailleurs indiqué que 28 policiers étaient toujours portés disparus.

Selon les premières informations, les inondations ont détruit 19 ponts ainsi qu’un tronçon de 40 kilomètres d’une importante autoroute, coupant des axes de transport et compliquant les opérations de secours.

Le ministre népalais des Affaires étrangères, Shisir Khanal, a déclaré que les inondations avaient provoqué des « dégâts extrêmes » dans plusieurs districts, tout en précisant que les informations disponibles restaient préliminaires.

Il a appelé à renforcer la vigilance le long des rivières Bhotekoshi et Trishuli, notamment dans les districts de Nuwakot, Dhading, Gorkha et Chitwan, où les risques demeurent élevés.

Khanal a par ailleurs déclaré à la chaîne indienne NDTV que “ près de 300 Indiens ont été signalés comme portés disparus et le gouvernement tente d'établir le contact avec eux”

Le gouvernement a déclaré Rasuwa, Nuwakot et Dhading « zones de crise liée à une catastrophe » pour une durée de trois mois.

L’Autorité nationale de réduction des risques de catastrophe et de gestion des catastrophes a demandé aux opérateurs d’hélicoptères et de drones de coordonner leurs opérations de recherche et de secours avec les administrations des districts, les services de sécurité et les autorités locales. Elle conseille également aux habitants bloqués d’allumer des feux et de produire de la fumée afin de signaler leur position.

L’Inde, la Chine et la Banque mondiale ont rapidement engagé une coordination pour apporter une aide financière aux opérations de secours, d’assistance et de reconstruction dans les zones touchées par les inondations au Népal, selon le ministère népalais des Finances.

Le ministre indien des Affaires étrangères a indiqué jeudi matin que New Delhi avait envoyé un deuxième avion transportant 37,5 tonnes d'aides humanitaire et de matériel de secours, ainsi que des médicaments et des colis alimentaires destinés au Népal.

3 morts et 558 disparus au Tibet

Au moins trois personnes ont été tuées et 558 autres étaient portées disparues dans le comté de Gyirong, en Chine, à la suite de la catastrophe provoquée par le glissement de terrain selon les médias d'État chinois.

Le glissement de terrain a frappé le port de Gyirong, dans la région autonome de Xizang, dans le sud)ouest de la Chine, communément appelée Tibet, jeudi, selon l'agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Un groupe de coordination de l'Armée populaire de libération chinoise a été dépêché jeudi dans la région touchée afin de coordonner les opérations conjointes de secours menées par les militaires.

Le poste-frontière de Gyirong constitue le principal point de passage pour les touristes et le trafic entre la Chine et le Népal.

La société State Grid Xizang Electric Power Co. Ltd préparait des équipements d'alimentation électrique d'urgence dans la ville de Gyirong, selon le rapport.

Le ministère chinois de la Gestion des urgences et l'Administration nationale des incendies et des secours ont dépêché plus de 100 pompiers et secouristes dans la zone sinistrée.

Le premier avion affrété transportant une équipe de secours est arrivé tôt jeudi à l'aéroport de la ville de Xigaze. (Agence Anadolu)

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