Netanyahu a discuté avec Witkoff, représentant spécial de Trump, d'une proposition de cessez-le-feu à Gaza

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a discuté avec Steve Witkoff, représentant spécial du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient, de la proposition visant à conclure un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Selon les informations publiées dans la presse locale, Netanyahu a rencontré Witkoff et Jared Kushner, gendre de Trump, à l'hôtel où il séjourne à Washington.

Au cours de cette réunion qui a duré environ deux heures, la proposition de l'administration Trump visant à conclure un cessez-le-feu à Gaza aurait été examinée.

Il a été rapporté que Netanyahu s'était opposé à certaines clauses, telles que celle prévoyant que l'Autorité palestinienne aurait son mot à dire dans l'administration de Gaza après le cessez-le-feu, tandis que Witkoff aurait tenté de convaincre le Premier ministre israélien d'accepter les clauses de la proposition.

Il a été avancé que la réunion s'était « bien déroulée » et que les divergences entre Israël et les États-Unis concernant les clauses de la proposition de cessez-le-feu « s'amenuisaient progressivement ».

Il a été rapporté que lors de la réunion que Netanyahu aura ce lundi avec le président américain Trump, Washington soutiendra la proposition de cessez-le-feu à Gaza.

Le président américain Trump et Netanyahu se rencontreront à la Maison Blanche. Après la réunion, au cours de laquelle la proposition de cessez-le-feu à Gaza devrait être le principal sujet à l'ordre du jour, Trump et Netanyahu devraient tenir une conférence de presse conjointe.

- Proposition de cessez-le-feu en 21 points

Il a été rapporté que Witkoff, le représentant spécial de Trump, avait présenté une nouvelle proposition en 21 points pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza.

Selon les informations parues dans la presse, si l'accord est conclu, il prévoit notamment la fin des hostilités entre Israël et les groupes palestiniens, la libération de tous les prisonniers israéliens détenus à Gaza dans les 48 heures et le retrait progressif de l'armée israélienne de Gaza.

Il est demandé que le Hamas ne joue aucun rôle dans la gestion de Gaza, que les infrastructures militaires utilisées à des fins d'attaque, y compris les tunnels, soient détruites et que leur construction soit arrêtée.

La proposition prévoit également que Gaza soit gérée par un gouvernement de transition provisoire composé de technocrates palestiniens chargés de fournir des services quotidiens à la population. (Agence Anadolu)