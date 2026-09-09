New York : La présidente du Milli Medjlis rencontre les représentants permanents des États membres de l’OCI

Bakou, 9 septembre, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a rencontré les représentants permanents des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) au siège de l’ONU à New York.

Prenant la parole lors de la rencontre, Sahibé Gafarova a souligné que l’Azerbaïdjan était un membre actif de l’OCI et que le Milli Medjlis assurait actuellement la présidence de l’Union parlementaire des États membres de l’OCI.

Il a été souligné que l’OCI réunit 57 États d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient, d’Europe et des Amériques. Cette vaste région se distingue par une population jeune, des centres historiques d’enseignement, d’importantes routes commerciales, d’abondantes ressources ainsi que de profondes traditions communautaires et de solidarité. Il a toutefois été évoqué que plusieurs de pays membres de l’OCI avaient connu des conflits et des déplacements forcés de populations. La pauvreté, l’insécurité alimentaire et hydrique ainsi que les changements climatiques exercent une pression supplémentaire sur les sociétés. Le terrorisme, l’extrémisme et l’islamophobie, quant à eux, provoquent la peur et la méfiance.

Selon la présidente du Milli Medjlis, la diplomatie parlementaire peut apporter un soutien important à ce processus en faisant le lien entre les négociations internationales et les parlements nationaux.

Dans ce contexte, la présidente Sahibé Gafarova a souligné l’importance de renforcer la coopération entre l’ONU et l’Union interparlementaire (UIP). Elle a indiqué qu’une telle coopération permettait de mieux articuler les décisions internationales avec l’action des parlements nationaux et de contribuer à transformer les accords obtenus en résultats concrets pour les populations.

D’après Sahibé Gafarova, même lorsque les relations officielles se compliquent, les parlementaires peuvent maintenir les contacts, réduire les incompréhensions et préserver les possibilités de dialogue. Elle a estimé que l’Union interparlementaire (UIP) devait renforcer sa coopération avec les organisations parlementaires régionales, dont l’Union parlementaire des États membres de l’OCI. Une telle coopération permettrait de porter les priorités de l’OCI au niveau des débats internationaux et de renforcer la lutte contre l’islamophobie, le racisme et la haine religieuse.

Lors de la rencontre, les parties ont également examiné les questions relatives à la coopération au sein des organisations parlementaires internationales et procédé à un échange de vues sur les activités de ces organisations.