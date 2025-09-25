New York : le président Aliyev rencontre le fondateur et PDG de Global Infrastructure Partners VIDEO

New York, 24 septembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a eu une rencontre avec le fondateur et PDG de la société d’investissement Global Infrastructure Partners, Adebayo Ogunlesi, mercredi à New York.

Les opportunités de partenariat international dans le domaine des infrastructures et le rôle des investissements conjoints dans ce secteur pour le développement des relations économiques régionales ont été discutés lors de la rencontre. Le président Ilham Aliyev a souligné le partenariat fructueux établi depuis 2024 entre la société et le Fonds pétrolier national de la République d’Azerbaïdjan, citant notamment l’investissement conjoint dans Italo, le principal opérateur de trains à grande vitesse en Italie, comme un exemple de coopération efficace. Le chef de l’État a également indiqué que l’expérience de la société dans la gestion des aéroports, la transition énergétique et les infrastructures liées à l’intelligence artificielle offrait de vastes opportunités pour la coopération future.

Adebayo Ogunlesi a souligné que la position géographique stratégique de l’Azerbaïdjan et ses priorités en matière de développement durable créaient d’importantes opportunités pour les investissements à long terme dans le secteur des infrastructures. Il a indiqué que son entreprise était intéressée par l’approfondissement de la coopération avec l’Azerbaïdjan dans les domaines de la transition énergétique, des transports et des infrastructures numériques.

Il convient de noter que la société Global Infrastructure Partners, fondée aux États-Unis en 2006, gère aujourd’hui des actifs d’un montant d’environ 170 milliards de dollars. Elle possède des bureaux à New York, Londres, Singapour, Sydney et dans d’autres centres financiers du monde.