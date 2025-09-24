New York : le président Aliyev rencontre le secrétaire général du Conseil de l’Europe MIS A JOUR VIDEO

New York, 23 septembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré le secrétaire général du Conseil de l’Europe, Alain Berset, au siège des Nations Unies à New York, mardi 23 septembre.

Le secrétaire général du Conseil de l’Europe a exprimé ses félicitations au président azerbaïdjanais à l’occasion des avancées obtenues entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a présenté ses remerciements pour les félicitations.

La cessation des activités du Groupe de Minsk de l’OSCE, ainsi que le paraphe de l’accord sur la normalisation des relations entre les deux pays et l’importance de la Déclaration de Washington, signée sous le témoignage du président américain Donald Trump lors de la rencontre de Washington a été évoqué au cours de l’entretien. Il a été souligné que l’ensemble de ces avancées revêt une importance capitale pour le maintien d’une paix durable dans la région.

Alain Berset a souligné le soutien du Conseil de l’Europe à l’agenda de paix régional.

Le secrétaire général du Conseil de l’Europe a rappelé avec satisfaction sa visite en Azerbaïdjan durant la COP29, ainsi que ses rencontres avec le chef de l’État à cette occasion et en marge d’autres événements internationaux.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur la coopération entre l’Azerbaïdjan et le Conseil de l’Europe.