New York : le président azerbaïdjanais rencontre le vice-président de la Chambre de commerce américaine MIS A JOUR

New York, 24 septembre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré mercredi, à New York, le vice-président principal de la Chambre de commerce américaine, Khush Choksy.

Au cours de la rencontre, il a été souligné que les relations entre l’Azerbaïdjan et les États-Unis avaient atteint le niveau d’un partenariat stratégique et qu’il existait de vastes opportunités pour l’élargissement des liens économiques et commerciaux entre les deux pays.

Les discussions ont porté sur la coopération dans les domaines de l’énergie, de la connectivité, de l’intelligence artificielle et d’autres secteurs, conformément au Mémorandum d’entente sur la création d’un groupe de travail stratégique signé entre l’Azerbaïdjan et les États-Unis en vue de l’élaboration de la Charte de partenariat stratégique.

Il a été souligné l’importance d’établir des contacts directs entre les milieux d’affaires azerbaïdjanais et américains, ainsi que d’organiser des visites réciproques de délégations d’hommes d’affaires. L’existence d’un grand potentiel pour le développement de la coopération dans le domaine du tourisme a été évoquée.

Kush Choksy a exprimé son intention d’effectuer prochainement une visite en Azerbaïdjan, à la tête d’une délégation importante, afin d’examiner les opportunités d’affaires.