New York : Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva participent à l’exposition intitulée « Trésors derrière les portes de l'Anatolie »

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

A l'initiative de la première dame de Türkiye, Emine Erdogan, l’exposition intitulée « Trésors derrière les portes de l'Anatolie » a été inaugurée le 22 septembre à la Maison turque à New York.

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et présidente de l’Association IDEA, et Arzou Aliyeva ont participé à l'exposition.

L'exposition, présentant des œuvres d'art et des objets artisanaux des civilisations anciennes, visait à promouvoir la culture anatolienne et à encourager le dialogue interculturel.

Mme Emine Erdoğan a déclaré que l'événement mettait non seulement en évidence les subtilités de la culture anatolienne, enracinée dans l'histoire ancienne, mais soulignait également l'importance d'étudier les expériences et les compétences millénaires du peuple anatolien dans la vie contemporaine.

Elle a également souligné que le principe « Zéro Déchet », visant à la protection de l'environnement, était une priorité dans la géographie de l'Anatolie non seulement à l'époque moderne, mais l'était également dans l'Antiquité.

L'exposition couvrait trois thèmes principaux : « Fertilité du sol »« Patrimoine de la cuisine » et « Maîtrise des mains », consacrés à la riche diversité des produits d'Anatolie.