Nouvelle campagne de désinformation contre l’Azerbaïdjan sur les réseaux et dans certains médias étrangers
Bakou, 23 septembre, AZERTAC
Ces derniers jours, une nouvelle campagne de désinformation ciblant l’Azerbaïdjan a été observée dans plusieurs médias étrangers et sur les réseaux sociaux. Certaines informations diffusées prétendent que l’Azerbaïdjan aurait fourni des armes à l’Ukraine via un troisième pays, tandis que d’autres avancent de manière inexacte que le pays aurait refusé de participer au Concours Eurovision à cause d’Israël.
Selon l’Agence de développement des médias d’Azerbaïdjan, la republication de ces contenus par les médias turcs et sur les réseaux sociaux, sous l’influence de ces fausses informations, suscite une profonde inquiétude.
« Nous appelons la communauté internationale, les médias, les journalistes et les acteurs de la société civile à ne pas croire ces désinformations et ces fausses nouvelles, et à faire preuve de vigilance et de fermeté face à de tels contenus », souligne le communiqué.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Cerfs sauvés par l’IDEA ont été relâchés dans une réserve
- 22.09.2025 [20:41]
Le IIIe Forum sur la sécurité de Bakou
- 22.09.2025 [19:36]
L’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C est en danger
- 22.09.2025 [18:27]
Mondiaux de para-natation : Roman Saley décroche le bronze
- 22.09.2025 [16:14]
Le régime de confinement spécial prolongé en Azerbaïdjan
- 22.09.2025 [12:24]
Le premier Forum international d'investissement d'Azerbaïdjan débute à Bakou
- 22.09.2025 [10:25]
REPORTAGE PHOTO depuis le GP d’Azerbaïdjan de Formule 1
- 21.09.2025 [20:57]
Mondiaux de para-natation : Roman Saley sacré champion du monde
- 21.09.2025 [20:50]
Keir Starmer: Le Royaume-Uni reconnaît officiellement l’État de Palestine
- 21.09.2025 [20:32]
Le Canada reconnaît l’État de Palestine
- 21.09.2025 [20:26]
Le président rwandais termine sa visite officielle en Azerbaïdjan
- 21.09.2025 [20:20]
F1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix d’Azerbaïdjan
- 21.09.2025 [17:03]
Formule 1: le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2025 a démarré
- 21.09.2025 [15:10]
Cérémonie d’ouverture du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 à Bakou
- 21.09.2025 [15:00]
Le vainqueur de la course du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 2 dévoilé
- 21.09.2025 [14:54]
Formule 1 : Course terminée pour les qualifications du GP d'Azerbaïdjan
- 20.09.2025 [18:15]
Début des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1
- 20.09.2025 [16:12]
Le contrat pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 a été prolongé
- 20.09.2025 [16:10]
GP d’Azerbaïdjan : La course Sprint de Formule 2 est lancée
- 20.09.2025 [14:25]
Formule 1 GP d’Azerbaïdjan : le troisième essai libre débute à Bakou
- 20.09.2025 [12:38]
Bakou : le président rwandais Paul Kagame visite l’Allée des Martyrs
- 20.09.2025 [12:32]
Le président rwandais visite l’Allée d’Honneur à Bakou
- 20.09.2025 [11:49]