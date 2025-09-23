Nouvelle campagne de désinformation contre l’Azerbaïdjan sur les réseaux et dans certains médias étrangers

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

Ces derniers jours, une nouvelle campagne de désinformation ciblant l’Azerbaïdjan a été observée dans plusieurs médias étrangers et sur les réseaux sociaux. Certaines informations diffusées prétendent que l’Azerbaïdjan aurait fourni des armes à l’Ukraine via un troisième pays, tandis que d’autres avancent de manière inexacte que le pays aurait refusé de participer au Concours Eurovision à cause d’Israël.

Selon l’Agence de développement des médias d’Azerbaïdjan, la republication de ces contenus par les médias turcs et sur les réseaux sociaux, sous l’influence de ces fausses informations, suscite une profonde inquiétude.

« Nous appelons la communauté internationale, les médias, les journalistes et les acteurs de la société civile à ne pas croire ces désinformations et ces fausses nouvelles, et à faire preuve de vigilance et de fermeté face à de tels contenus », souligne le communiqué.