Nouvelles réalités géopolitiques dans le Caucase du Sud et agenda de paix de l'Azerbaïdjan au menu des discussions

Bakou, 11 juin, AZERTAC

Le Centre d'analyse des relations internationales organise un événement sur le thème « Nouvelles réalités géopolitiques dans le Caucase du Sud : l'Azerbaïdjan et l'agenda de paix ».

Cet événement est consacré à l'examen des nouvelles réalités politiques et géopolitiques qui émergent dans la région, ainsi qu'à l'agenda régional de paix et de coopération de l'Azerbaïdjan.

Organisé dans le cadre de la phase finale du concours d'articles sur le même thème, cet événement donnera la parole aux spécialistes du Centre, aux membres du Milli Medjlis et aux experts des processus géopolitiques en cours dans le Caucase du Sud, du contexte sécuritaire régional et des perspectives de paix.