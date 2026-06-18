Nucléaire iranien : L’AIEA prête à définir les modalités de mise en œuvre de l’accord Washington-Téhéran

Bakou, 18 juin, AZERTAC

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) s’est dite ce jeudi prête à engager les travaux techniques prévus par le protocole d’accord signé entre les États-Unis et l’Iran, qui prévoit notamment la dilution des stocks d’uranium enrichi iraniens sous sa supervision.

« Maintenant, c’est à nous de nous asseoir avec nos collègues américains et iraniens et de commencer à définir les mesures concrètes qui devront être prises », a déclaré à Genève le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi.

Le protocole prévoit un cycle de négociations de 60 jours destiné à définir un mécanisme de traitement des stocks d’uranium enrichi accumulés par l’Iran, au minimum par dilution sur place sous contrôle de l’agence onusienne.

Grossi a qualifié l’opération de « très complexe » et estimé que son aboutissement dépendrait de « la volonté politique des deux camps ». (Agence Anadolu)