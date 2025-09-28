Nuremberg : les « photos parlantes » des victimes des mines en Azerbaïdjan lancent un appel à la justice

Bakou, 28 septembre, AZERTAC

Le 27 septembre, une exposition photographique en plein air consacrée aux victimes des mines en Azerbaïdjan s’est tenue au cœur de la ville de Nuremberg, en Allemagne, à l’intérieur des murailles historiques de la ville, dans l’un des lieux les plus fréquentés par les touristes étrangers.

L’exposition photographique s’est réalisée dans le cadre du projet « Le point culMINEant du danger », mis en œuvre par le Gilavar Photo Club avec le soutien financier de l’Agence pour le soutien de l’Etat aux ONG de la République d’Azerbaïdjan. Le partenaire du projet en Allemagne a été le Centre culturel et éducatif Bakou-Nuremberg.

Le président du Gilavar Photo Club, Rechad Mehdiyev, a pris la parole lors de l’exposition. Il a dit : « Après la Seconde Guerre mondiale – en 1945-1946 –, le procès international des dirigeants nazis s’est tenu ici. C’est pourquoi la ville de Nuremberg, où les criminels de guerre ont été jugés et la justice rendue, occupe une place particulière dans l’histoire du droit international. Nous croyons que les dirigeants politiques et militaires de l’Arménie, qui ont donné l’ordre de poser plus d’un million de mines sur le territoire souverain de l’Azerbaïdjan pendant les 30 années d’occupation, devront également répondre de ces crimes de guerre. C’est pourquoi, en ce Jour du Souvenir, nous nous adressons au monde depuis Nuremberg. »

Sur les photos figuraient des messages adressés au public au nom des victimes des mines. Sous la photo de Perviz Nedjefov, ancien employé du secteur routier et victime d’une mine terrestre, on peut lire : « Je construisais des routes pour relier les gens, non pour les séparer comme le font les mines. Une explosion m’a coûté un œil et une jambe, une autre a frappé ceux qui étaient venus me secourir. Combien de fois l’espoir peut-il échouer au même endroit ?! »

Une autre victime des mines, Khazar Babachov, a laissé un message émouvant sur sa photo, s’adressant directement aux visiteurs de l’exposition : « Suis-je coupable ? Oui ou non ? C’est à vous de le dire. Écrivez votre réponse sur le papier sous la photo. Je l’attendrai. J’étais chauffeur, je voulais simplement transporter les gens sains et saufs d’un endroit à un autre. J’ai fait un pas en dehors du véhicule. Il y a eu une explosion. Et ma vie s’est effondrée à jamais. Je me demande encore : si je n’étais pas sorti de la voiture, cela serait-il arrivé ? Dites-le-moi, suis-je coupable ? Peut-être que votre réponse mettra enfin un terme aux questions qui me rongent. »

L’exposition a suscité un vif intérêt, les visiteurs ont découvert l’ampleur du problème des mines en Azerbaïdjan à travers des statistiques précises et ont été profondément touchés par les photographies.

À noter qu’il s’agissait de la continuité de l’exposition inaugurée le 26 septembre sur la Karlsplatz, au cœur de Munich.

L’exposition a présenté plus de 20 photographies, ainsi que des histoires humaines et des données statistiques sur les victimes des mines. Chaque photo ne reflétait pas seulement un cas individuel, mais illustrait la tragédie humanitaire à laquelle est confronté tout un peuple. Les visiteurs ont également pu obtenir des informations supplémentaires sur les victimes des mines figurant sur les photos grâce à un code QR.

Le Gilavar Photo Club prévoit de poursuivre cette exposition dans d’autres villes européennes.