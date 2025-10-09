OMS : Plus de 7 milliards de dollars nécessaires pour reconstruire le système de santé à Gaza

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

Alors que les pourparlers se poursuivent en Egypte pour tenter de trouver un accord mettant fin à la guerre à Gaza et libérant les otages, les agences de l’ONU planchent déjà sur la reconstruction.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus de sept milliards de dollars seraient nécessaires pour remettre le système de santé sur pied à Gaza. Selon la branche méditerranéenne de l'OMS, ces 7 milliards seraient répartis entre l’aide humanitaire et le relèvement rapide, d’une part, et les besoins à plus long terme, d’autre part.

« La reconstruction du secteur de la santé sera coûteuse, mais cet investissement est essentiel pour la paix et la stabilité que la santé peut apporter », a déclaré lors d’un point de presse au Caire, la Dre Hanan Balkhy, Directrice régionale de l’OMS pour la Méditerranée orientale.

L’OMS indique s’être penché sur l’après-conflit, avec « une vision claire de la direction à prendre et de la manière d’avancer ». Il s’agit de passer rapidement de la réponse à la crise au relèvement. Dans les plans de l’agence onusienne, la reconstruction du système de santé permettra non seulement de sauver des vies aujourd’hui, mais aussi « de restaurer la dignité, la stabilité et l’espoir en l’avenir ».

Une précédente évaluation publiée en janvier faisait état de 10 milliards de dollars pour la reconstruction du système de santé à Gaza.

Au total, plus de 53 milliards de dollars seraient nécessaires pour reconstruire Gaza après 15 mois de conflit entre Israël et le Hamas dans l’enclave palestinienne, selon une évaluation publiée par les Nations Unies, l’Union européenne et la Banque mondiale.

« Les donateurs doivent fournir à la fois une aide d’urgence qui réponde aux besoins humanitaires immédiats (…). Mais lorsque les combats cesseront, une nouvelle lutte commencera : celle de reconstruire le système de santé dévasté de Gaza et de sauver toute une population au bord de la famine et du désespoir », a insisté la Dre Balkhy.

Sur les 36 hôpitaux, 14 fonctionnent, mais seulement partiellement, en raison d’une grave pénurie d’électricité, d’eau potable et de médicaments, ainsi que d’équipements cassés et d’infrastructures endommagées. Sur les 176 centres de soins de santé primaires, seul un tiers environ reste partiellement opérationnel. Certaines installations ont été touchées et réhabilitées plus d’une fois.

« La reconstruction du système de santé de Gaza doit commencer par sa population : former de nouveaux professionnels, restaurer les écoles de médecine et autres établissements liés à la santé, et ramener chez eux ceux qui ont été contraints de fuir », a détaillé la responsable de l’OMS.