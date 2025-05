ONU : 70 % personnes s'attendent à ce que l'IA augmente leur productivité

Bakou, 7 mai, AZERTAC

Les progrès du développement humain – mesurés par les libertés et le bien-être des individus – sont restés lents depuis le choc majeur de la pandémie de COVID-19. Une étude de l'ONU publiée mardi révèle qu'utilisée à bon escient, l'intelligence artificielle pourrait être un outil puissant pour améliorer la vie de millions de personnes.

Pendant plusieurs décennies, les indicateurs de développement humain ont affiché une courbe ascendante constante et les chercheurs de l'ONU prédisaient que d'ici 2030, la population mondiale atteindrait un niveau de développement élevé.

Ces espoirs ont été déçus ces dernières années, suite à une période de crises exceptionnelles comme la pandémie de COVID-19, et les progrès ont stagné dans toutes les régions du monde.

« Une menace bien réelle » pour le progrès

Le Rapport sur le développement humain, publication annuelle du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), montre que les inégalités entre pays riches et pays pauvres se sont creusées pour la quatrième année consécutive.

Les pressions mondiales, telles que l'intensification des tensions commerciales et l'aggravation de la crise de la dette, qui limite la capacité des gouvernements à investir dans les services publics, restreignent les voies traditionnelles du développement.

« Ce ralentissement signale une menace bien réelle pour le progrès mondial », a déclaré Achim Steiner, administrateur du PNUD. « Si les progrès lents de 2024 deviennent la 'nouvelle norme', l’échéance de 2030 pourrait être dépassée de plusieurs décennies, rendant notre monde moins sûr, plus divisé et plus vulnérable aux chocs économiques et écologiques ».

Les robots et l'emploi

Malgré des indicateurs pessimistes, le rapport est étonnamment optimiste quant au potentiel de l'intelligence artificielle, soulignant la rapidité avec laquelle les outils gratuits ou à bas prix ont été adoptés par les entreprises et les particuliers.

Des chercheurs du PNUD ont mené une enquête pour sonder l'opinion sur l'IA et ont découvert qu'environ 60 % des personnes interrogées s'attendent à ce que la technologie ait un impact positif sur leur travail et crée de nouvelles opportunités.

Les personnes vivant dans des pays à faible et moyen développement étaient particulièrement enthousiastes : 70 % s'attendent à ce que l'IA augmente leur productivité, et deux tiers prévoient de l'utiliser dans l'éducation, la santé ou le travail au cours de l'année à venir.

Recommandations

Les auteurs du rapport formulent des recommandations pour que l'IA soit aussi bénéfique que possible, notamment la modernisation des systèmes d'éducation et de santé afin de répondre aux besoins actuels, la construction d'une économie axée sur la collaboration humaine avec l'IA (plutôt que sur la concurrence) et la mise des êtres humains au cœur du développement de l'IA.

« Les choix que nous ferons dans les années à venir définiront l'héritage de cette transition technologique pour le développement humain », a déclaré Pedro Conceição, directeur du Bureau du Rapport sur le développement humain du PNUD.

« Avec des politiques adaptées et une attention particulière portée aux personnes, l'IA peut constituer une passerelle essentielle vers de nouvelles connaissances, compétences et idées, permettant à tous, des agriculteurs aux petits entrepreneurs, de s'émanciper ».

En fin de compte, le rapport souligne que l'impact de l'IA est difficile à prévoir. Plutôt que d'être une force autonome, elle reflète et amplifie les valeurs et les inégalités des sociétés qui la façonnent.

Pour éviter ce qu'il appelle une « déception en matière de développement », le PNUD appelle à une coopération mondiale renforcée en matière de gouvernance de l'IA, à un alignement entre l'innovation privée et les objectifs publics, et à un engagement renouvelé en faveur de la dignité humaine, de l'équité et de la durabilité.

« Le Rapport sur le développement humain 2025 n'est pas un rapport sur la technologie », écrit M. Steiner dans l'avant-propos. « C'est un rapport sur les personnes – et sur notre capacité à nous réinventer face à des changements profonds ».