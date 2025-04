ONU : Au total, 3,6 millions de personnes vulnérables en Éthiopie risquent de perdre l'aide alimentaire

Bakou, 23 avril, AZERTAC

Le manque de financement et d'approvisionnement pour les opérations du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) en Éthiopie entraînera l'interruption des traitements vitaux pour 650.000 femmes et enfants souffrant de malnutrition d'ici la fin du mois.

« Nous sommes au bord du gouffre », a déclaré l'agence onusienne mardi.

Au total, 3,6 millions de personnes vulnérables en Éthiopie risquent de perdre l'aide alimentaire et nutritionnelle du PAM si des fonds n'arrivent pas rapidement, a averti Zlatan Milisic, directeur du PAM pour le pays.

« Plus de 10 millions de personnes en Éthiopie souffrent d'insécurité alimentaire aiguë. Parmi elles, trois millions de personnes déplacées par les conflits et les conditions météorologiques extrêmes. Les taux de malnutrition sont alarmants », a-t-il déclaré aux journalistes à Genève par visioconférence.

Malnutrition infantile

Plus de quatre millions de femmes enceintes, de femmes allaitantes et de jeunes enfants ont besoin d'un traitement contre la malnutrition en Éthiopie. Dans les régions de Somali, d'Oromia, d'Afar et du Tigré, l'émaciation infantile a dépassé le seuil d'urgence de 15 %.

Le PAM prévoyait d'apporter une aide nutritionnelle vitale à deux millions de mères et d'enfants en 2025, mais il a été contraint de réduire ses coûts après n'avoir reçu que la moitié du financement de l'année dernière.

« Ce qui est particulièrement important maintenant, c'est que nos aliments nutritifs s'épuisent », a expliqué M. Milisic. « Nous suspendons donc ce programme, à moins que des mesures ne soient prises rapidement ».

Réduction des rations

Au cours des trois premiers mois de l'année, le PAM a fourni une aide alimentaire et nutritionnelle à plus de trois millions de personnes, dont 740.000 enfants et femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition.

Comme lors d'autres crises humanitaires touchées par des coupes budgétaires, l'agence des Nations Unies a réduit les rations alimentaires pour atteindre les communautés les plus vulnérables.

Au cours des 18 derniers mois, cela s'est traduit par la distribution de rations réduites à 60 % à la plupart des 800.000 réfugiés pris en charge par le PAM et de rations réduites à 80 % aux Éthiopiens déplacés et en situation d'insécurité alimentaire, « dont certains en situation d'insécurité alimentaire grave, au cours des neuf derniers mois », a poursuivi M. Milisic.

Évoquant les difficultés d'accès pour les travailleurs humanitaires dans la région d'Amhara, où un conflit persiste, le responsable du PAM a souligné que les opérations d'aide avaient été perturbées, menaçant l'approvisionnement en secours de plus de 500.000 personnes. « Les saisies de voitures, les menaces et les vols sont en augmentation et représentent de graves risques pour la sécurité du personnel et impactent la fourniture d'une aide vitale », a-t-il poursuivi.

Poursuite des combats et tensions

Les médias signalent que les combats se poursuivent également dans la région d'Oromia et que les tensions s'intensifient au Tigré, où la guerre civile a fait environ 500.000 morts entre 2020 et 2022, lorsque le Front populaire de libération du Tigré (TPFL) a combattu l'armée fédérale.

Malgré les difficultés financières et sécuritaires, le PAM continue de fournir des repas scolaires quotidiens à 470.000 enfants chaque mois, dont 70.000 enfants issus de communautés de réfugiés. Les zones touchées par le conflit et l'insécurité alimentaire sont au cœur des efforts de secours dans le nord de l'Éthiopie.

Le PAM aide également les communautés à se préparer et à protéger leurs moyens de subsistance dans les régions d'Oromia, de Somali et du Sud, exposées à la sécheresse, en ciblant plus de 200.000 personnes grâce à des messages d'alerte précoce et des transferts monétaires.

L'agence a besoin de 222 millions de dollars d'ici septembre pour maintenir ses opérations et atteindre son objectif de 7,2 millions de personnes assistées cette année.

« Nous disposons des équipes, de la logistique, des capacités nécessaires, des partenaires et du personnel ; ce qui nous manque, ce sont les ressources nécessaires pour agir », a déclaré M. Milisic. (ONU)