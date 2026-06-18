ONU : La violence contre les enfants dans les zones de conflit armé atteint un niveau record

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Pour la première fois, les soldats et les forces gouvernementales ont été responsables de violations plus graves commises contre des enfants dans un conflit armé que les groupes armés non étatiques – et l'année 2025 a établi un nouveau record tragique du nombre total d'enfants victimes, indique l’ONU info.

Ces conclusions figurent dans le rapport annuel des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés (CAAC), qui recense six violations principales : les meurtres et les mutilations, le recrutement et l'utilisation d'enfants, les enlèvements, les viols et autres formes de violence sexuelle, les attaques contre les écoles et les hôpitaux, et le déni d'accès humanitaire.

Le rapport a vérifié 38 558 violations graves commises en 2025, affectant 24 174 enfants, dont beaucoup ont subi des violations multiples. Un tiers des victimes étaient des filles.

Il s'agit du nombre d'enfants touchés le plus élevé depuis la création du mandat du CAAC par l'ONU il y a 30 ans.

Pour la première fois, les forces gouvernementales ont été les principaux auteurs de violations graves commises contre des enfants, notamment les meurtres et les mutilations, les attaques contre les écoles et les hôpitaux, et le déni d'accès humanitaire.

Ce changement inquiétant s'est produit dans un contexte d'hostilités, d'utilisation accrue d'armes explosives dans des zones densément peuplées et d'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) dans les processus de ciblage.

« L'année 2025 restera sans aucun doute l'une des plus sombres pour la protection de l'enfance depuis le début du suivi », a déclaré Vanessa Frazier, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés.

« Lorsque des États, qui ont l'obligation de protéger les enfants, contribuent au contraire à leurs souffrances, cela témoigne d'une érosion profonde du respect du droit international. »

Les situations présentant les taux de violations les plus élevés sont le Territoire palestinien occupé et Israël, la République démocratique du Congo, le Nigéria, le Myanmar et la Somalie.

Lorsque cela était possible, les violations ont été imputées aux parties belligérantes, qui sont listées dans les annexes du rapport.

Les meurtres et les mutilations demeurent les violations les plus fréquemment constatées : en 2025, 6 266 enfants ont été tués et 7 958 autres mutilés. De plus, ces violations ont atteint des niveaux alarmants, avec une augmentation respective de 34 % et 10 %, indique le rapport.

« Dans de nombreux contextes, les stratégies militaires ont bafoué les principes de distinction et de proportionnalité, les protections spéciales accordées aux enfants et l’obligation de prendre toutes les précautions possibles, exposant ainsi les enfants à un danger prévisible et évitable », indique le rapport.

On a dénombré 8 322 cas de refus d’accès humanitaire, tandis que 6 607 enfants ont été recrutés et utilisés dans les hostilités. Par ailleurs, 5 129 enfants ont été enlevés, souvent à des fins de recrutement, d’utilisation ou de violences sexuelles.

Dans le même temps, les viols et autres formes de violences sexuelles se sont poursuivis sans relâche, avec une augmentation des cas avérés de viols collectifs utilisés comme tactique de guerre.

Les enfants sont également restés vulnérables aux mines antipersonnel et aux restes explosifs de guerre, qui continuent de tuer et de mutiler même après la fin des conflits, avec des conséquences à vie pour les survivants, notamment des handicaps, des traumatismes et des obstacles à l’éducation et à la réinsertion.

L'année dernière, 1 667 enfants ont été détenus pour leur appartenance, réelle ou présumée, à des parties belligérantes. Mme Frazier a insisté sur le fait que ces enfants doivent être considérés comme des victimes et que la détention doit être une mesure de dernier recours, tout en soulignant que les programmes de réintégration sont essentiels à la paix.

« La réintégration est le processus par lequel se reconstruit l'avenir d'un enfant – et notre avenir en tant qu'humanité », a-t-elle déclaré, exhortant la communauté internationale à renforcer son soutien politique et financier aux enfants libérés des forces et groupes armés, y compris ceux en situation de handicap.

Elle a également appelé toutes les parties à autoriser immédiatement une aide humanitaire sûre, rapide et sans entrave.

Le mandat du CAAC fête ses 30 ans cette année et, bien que la situation des enfants se soit fortement détériorée dans certaines régions l'année dernière, des progrès importants ont été réalisés.

Par exemple, 13 112 enfants anciennement liés aux forces armées ou aux groupes armés ont bénéficié d’une protection ou d’un soutien à la réintégration, tandis qu’une quarantaine d’engagements ont été pris par les parties au conflit, notamment des protocoles de transfert, des initiatives de renforcement des capacités, des engagements unilatéraux et des dialogues bilatéraux, dans des pays comme la Somalie, l’Ukraine et la Colombie.

À l’occasion de cet anniversaire, Mme Frazier a souligné que « les paroles ne suffisent pas ; des actions concrètes et résolues sont nécessaires », car « protéger les enfants n’est pas une aspiration, c’est une obligation ».