ONU-Habitat : Le logement est un droit humain et doit être au cœur de l'agenda urbain mondial

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Cette semaine, des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des maires, des représentants des collectivités locales et régionales, des organisations de la société civile, des dirigeants du secteur privé et des citoyens se sont réunis autour d'une vérité fondamentale : le logement n'est pas un simple bien de consommation. Le logement est un droit humain. Il est le fondement de la dignité, de l'inclusion, des opportunités et de la résilience face au changement climatique », a déclaré Anaclaudia Rossbach, Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), lors de la cérémonie de clôture du WUF13.

« Les systèmes de logement à travers le monde subissent une pression considérable en raison des inégalités, de la spéculation, de la faiblesse de la gouvernance, de l’urbanisation rapide, des déplacements forcés et des effets croissants de la crise climatique. De toute évidence, le marché du logement ne répond pas aux besoins des populations. Des milliards de personnes sont condamnées à vivre dans des conditions précaires, insalubres et inabordables », a-t-elle précisé.