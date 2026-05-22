l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

SOCIETE

WUF13

ONU-Habitat : Le logement est un droit humain et doit être au cœur de l'agenda urbain mondial

ONU-Habitat : Le logement est un droit humain et doit être au cœur de l'agenda urbain mondial

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Cette semaine, des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des maires, des représentants des collectivités locales et régionales, des organisations de la société civile, des dirigeants du secteur privé et des citoyens se sont réunis autour d'une vérité fondamentale : le logement n'est pas un simple bien de consommation. Le logement est un droit humain. Il est le fondement de la dignité, de l'inclusion, des opportunités et de la résilience face au changement climatique », a déclaré Anaclaudia Rossbach, Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), lors de la cérémonie de clôture du WUF13.

« Les systèmes de logement à travers le monde subissent une pression considérable en raison des inégalités, de la spéculation, de la faiblesse de la gouvernance, de l’urbanisation rapide, des déplacements forcés et des effets croissants de la crise climatique. De toute évidence, le marché du logement ne répond pas aux besoins des populations. Des milliards de personnes sont condamnées à vivre dans des conditions précaires, insalubres et inabordables », a-t-elle précisé.

Partagez l’information sur les réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

d’autres nouvelles

Adoption à Bakou d’un appel à l’action pour faire face à la crise mondiale du logement
  • 22.05.2026 [22:20]

Adoption à Bakou d’un appel à l’action pour faire face à la crise mondiale du logement

Appel à l’action de Bakou
  • 22.05.2026 [21:54]

Appel à l’action de Bakou

Anaclaudia Rossbach : Nous avons eu un excellent WUF13 organisé par l'Azerbaïdjan
  • 22.05.2026 [20:55]

Anaclaudia Rossbach : Nous avons eu un excellent WUF13 organisé par l'Azerbaïdjan

Un représentant soudanais: La plateforme WUF permet l'échange mutuel d'idées
  • 22.05.2026 [20:45]

Un représentant soudanais: La plateforme WUF permet l'échange mutuel d'idées

Le WUF13 s'est tenu à haut niveau et a pleinement répondu aux attentes d'un événement international
  • 22.05.2026 [20:34]

Le WUF13 s'est tenu à haut niveau et a pleinement répondu aux attentes d'un événement international

Une représentante de l'ONU : Le WUF13 produira des résultats concrets et tangibles pour la société du pays – EXCLUSIF
  • 22.05.2026 [20:20]

Une représentante de l'ONU : Le WUF13 produira des résultats concrets et tangibles pour la société du pays – EXCLUSIF

Maimuna Mohd Sharif : Je félicite l’Azerbaïdjan pour l’organisation du WUF13
  • 22.05.2026 [20:12]

Maimuna Mohd Sharif : Je félicite l’Azerbaïdjan pour l’organisation du WUF13

Un participant pakistanais du WUF13 : ‘Azerbaïdjan joue un rôle important dans la planification urbaine au niveau mondial
  • 22.05.2026 [20:03]

Un participant pakistanais du WUF13 : ‘Azerbaïdjan joue un rôle important dans la planification urbaine au niveau mondial

Akanksha Sharma : Une transformation urbaine réussie exige une planification globale et intégrée
  • 22.05.2026 [19:56]

Akanksha Sharma : Une transformation urbaine réussie exige une planification globale et intégrée

Adoption à Bakou d’un appel à l’action pour faire face à la crise mondiale du logement

  • 22.05.2026 [22:20]

Appel à l’action de Bakou

  • 22.05.2026 [21:54]

Anaclaudia Rossbach : Nous avons eu un excellent WUF13 organisé par l'Azerbaïdjan

  • 22.05.2026 [20:55]

Un représentant soudanais: La plateforme WUF permet l'échange mutuel d'idées

  • 22.05.2026 [20:45]

Le WUF13 s'est tenu à haut niveau et a pleinement répondu aux attentes d'un événement international

  • 22.05.2026 [20:34]

Une représentante de l'ONU : Le WUF13 produira des résultats concrets et tangibles pour la société du pays – EXCLUSIF

  • 22.05.2026 [20:20]

Maimuna Mohd Sharif : Je félicite l’Azerbaïdjan pour l’organisation du WUF13

  • 22.05.2026 [20:12]

Un participant pakistanais du WUF13 : ‘Azerbaïdjan joue un rôle important dans la planification urbaine au niveau mondial

  • 22.05.2026 [20:03]

Akanksha Sharma : Une transformation urbaine réussie exige une planification globale et intégrée

  • 22.05.2026 [19:56]

Le WUF13 contribuera à prendre des mesures plus rapides et plus efficaces pour faire face à la crise mondiale du logement

  • 22.05.2026 [19:54]

Fatna Chihab: Chacun a le droit d'utiliser la ville de manière égale

  • 22.05.2026 [19:44]

Maria del Rosario Lombera Gonzalez : L'Azerbaïdjan a organisé le WUF13 de manière exemplaire

  • 22.05.2026 [19:35]

Cérémonie de clôture officielle du WUF13 MIS A JOUR

  • 22.05.2026 [19:18]

Un représentant ghanéen : Dès mon arrivée en Azerbaïdjan, j'ai été impressionné par l'accessibilité et l'inclusion

  • 22.05.2026 [19:10]

Moments marquants de la dernière journée du WUF13 – PHOTOS

  • 22.05.2026 [18:55]

Les attentes du WUF13 sont à la hauteur de la crise actuelle – INTERVIEW

  • 22.05.2026 [18:50]

Robert Nduqwa : Le WUF13 contribue au renforcement du dialogue international sur l'urbanisation

  • 22.05.2026 [18:46]

Jonathan Oriki Some : L’Appel à l’action de Bakou offre une feuille de route claire pour une transformation profonde

  • 22.05.2026 [18:38]

Un participant kényan : J’ai observé une grande hospitalité en Azerbaïdjan

  • 22.05.2026 [18:14]

Lajana Manandhar : Des sujets liés à la construction des villes sûres et résilientes ont été abordés à Bakou

  • 22.05.2026 [18:11]

Achgabat : Le Premier ministre azerbaïdjanais participe à la réunion du Conseil des chefs de gouvernement de la CEI

  • 22.05.2026 [18:09]

Anaclaudia Rossbach : Nous avons besoin d'une action collective fondée sur un développement urbain centré sur l'humain

  • 22.05.2026 [18:04]

Rohey Malick Lowe: Nous remercions Bakou de nous avoir réunis

  • 22.05.2026 [18:02]

Amina Mohammed : Le déminage prendra beaucoup de temps

  • 22.05.2026 [17:54]
Cérémonie d’abaissement des drapeaux de l’Azerbaïdjan et de l’ONU dans le cadre du WUF13 VIDEO

Cérémonie d’abaissement des drapeaux de l’Azerbaïdjan et de l’ONU dans le cadre du WUF13 VIDEO

Anar Gouliyev : Nous sommes prêts à partager notre expérience du WUF13 dans le cadre des préparatifs du WUF14

  • 22.05.2026 [17:50]

Anaclaudia Rossbach : Merci pour votre hospitalité

  • 22.05.2026 [17:36]

Amina Mohammed : Bakou était un lieu très propice aux discussions

  • 22.05.2026 [17:36]

Anar Gouliyev : Le Sommet des leaders a été l'un des moments les plus marquants du WUF13

  • 22.05.2026 [17:30]

ONU-Habitat : Le logement est un droit humain et doit être au cœur de l'agenda urbain mondial

  • 22.05.2026 [17:25]

José Guardiola : L'abondance d'espaces publics et de jardins offre une plus grande liberté aux familles

  • 22.05.2026 [17:24]

Erfan Ali: D’ici 2050, 70 % de la population mondiale vivra en ville – EXCLUSIF

  • 22.05.2026 [17:24]

La présidence du Forum urbain mondial passe de l’Azerbaïdjan au Mexique

  • 22.05.2026 [17:18]

Anar Gouliyev : Le WUF13 a été un succès grâce à de solides partenariats

  • 22.05.2026 [17:03]

La vice-secrétaire générale de l'ONU : L'urbanisation durable est un outil essentiel pour relever les défis mondiaux

  • 22.05.2026 [17:01]

Un représentant brésilien : Les lieux publics et les espaces verts sont essentiels pour l’avenir des grandes villes

  • 22.05.2026 [16:59]

La secrétaire générale de la CNUCED salue le rôle croissant de l’Azerbaïdjan dans les projets de coopération économique et de connectivité régionales

  • 22.05.2026 [16:46]

Amina Mohammed : Bakou a incarné un modèle de renouveau et de durabilité lors du WUF13

  • 22.05.2026 [16:42]

Les logements inclusifs et résilients face au changement climatique au cœur des discussions au WUF13

  • 22.05.2026 [16:40]

Elene Levasseur : Le principal défi des villes modernes est la lutte contre le changement climatique

  • 22.05.2026 [16:37]

Eva Garcia Chueca : L'Azerbaïdjan a accueilli le WUF13 à haut niveau

  • 22.05.2026 [16:29]

Un représentant malaisien : Les espaces publics améliorent la qualité de vie et renforcent la cohésion sociale

  • 22.05.2026 [16:22]

Une représentante colombienne : Le WUF13 m'inspire d'excellentes idées pour lutter contre la pauvreté

  • 22.05.2026 [16:18]

Matthew Sykes : C'était inspirant de voir des personnes du monde entier partager leurs expériences

  • 22.05.2026 [16:15]

Une représentante de l'ONU : Le logement, point de départ de la pleine participation des femmes à la société

  • 22.05.2026 [16:14]

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères et la vice-secrétaire générale de l’ONU ont échangé sur l’urbanisme et l’agenda climatique

  • 22.05.2026 [16:08]

Matthew Sykes : Il est temps de concrétiser les résultats obtenus

  • 22.05.2026 [16:03]

L’ambassadrice Maria Victoria Romero Caballero : Je serai ravie d'accueillir tout le monde au Mexique

  • 22.05.2026 [16:00]

WUF13 : Panel intitulé « De Belém à Busan - renforcer la résilience urbaine face à l'élévation du niveau de la mer »

  • 22.05.2026 [15:53]

L’ONU-Habitat : Un document important sera adopté à l'issue du WUF13 – EXCLUSIF

  • 22.05.2026 [15:41]

Après 14 ans, le Forum urbain mondial revient en Amérique latine

  • 22.05.2026 [15:33]

La conférence de presse de clôture du WUF13 s’est tenue - MIS A JOUR

  • 22.05.2026 [15:29]

Anaclaudia Rossbach: Le succès du WUF13 sera mesuré par la mise en œuvre des engagements pris à Bakou

  • 22.05.2026 [15:25]

Maria Victoria Romero Caballero : Je félicite l'Azerbaïdjan pour l’excellente organisation du WUF13

  • 22.05.2026 [15:23]

Le Mexique entame les préparatifs du WUF14

  • 22.05.2026 [15:17]

Anar Gouliyev : Nous mettons en œuvre l'un des projets de restauration les plus ambitieux au monde dans les territoires libérés

  • 22.05.2026 [15:17]

La vice-secrétaire générale de l’ONU a qualifié le processus de reconstruction mené par l’Azerbaïdjan d’exemple à suivre

  • 22.05.2026 [15:14]

Matthew Benn : L'énergie verte est le fondement du développement urbain

  • 22.05.2026 [15:01]

Plus de 57 000 personnes ont participé au WUF13 à ce jour

  • 22.05.2026 [14:55]

Académie du WUF : Bilan et perspectives – cérémonie de clôture

  • 22.05.2026 [14:52]

Jane Lumumba : Nous devons changer nos méthodes de construction pour bâtir des logements et des infrastructures urbaines résilients face au changement climatique

  • 22.05.2026 [14:43]

Edinilson Augusto Da Silva : Une approche conjointe et coordonnée des risques climatiques est nécessaire

  • 22.05.2026 [14:42]

Robert Sangori : Le gouvernement kényan considère l’accès au logement comme une priorité stratégique majeure

  • 22.05.2026 [14:31]

Un représentant d'ONU-Habitat : Le rôle de l'Azerbaïdjan dans l'urbanisation augmente

  • 22.05.2026 [14:23]

Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses

  • 22.05.2026 [14:18]

La participation active des jeunes à la résolution des problèmes liés au logement et à l’urbanisme est essentielle

  • 22.05.2026 [14:09]

WUF13 : L’ANAMA discute du rôle stratégique du déminage dans la restauration de villes

  • 22.05.2026 [14:07]

Au total, 115 000 personnes ont participé aux discussions du WUF13

  • 22.05.2026 [13:50]

Vugar Suleymanov : Les activités de déminage sont menées conformément au programme du Grand retour

  • 22.05.2026 [13:45]

La localisation du Pacte numérique mondial au niveau des villes abordée lors du WUF13

  • 22.05.2026 [13:41]

La protection sociale des éboueurs de déchets discutée au WUF13

  • 22.05.2026 [13:38]

« Le logement à l’intersection de l’efficacité des ressources et de la durabilité » - un panel au WUF13

  • 22.05.2026 [13:31]

Le rôle de la gouvernance métropolitaine dans le développement urbain durable au menu des discussions au WUF13

  • 22.05.2026 [13:17]

Les opportunités de transformation numérique dans les villes historiques abordées lors du WUF13

  • 22.05.2026 [13:05]

Kazuko Ishigaki : Le WUF13 est devenue une plateforme de coopération concrète pour le développement urbain durable

  • 22.05.2026 [12:56]

Panel au WUF13 - Des objectifs de développement durable au logement

  • 22.05.2026 [12:46]

Achgabat : Le Premier ministre azerbaïdjanais reçu par le président turkmène

  • 22.05.2026 [12:40]

Le développement des établissements informels en Amérique latine abordé au WUF13

  • 22.05.2026 [12:26]

Ouverture de l’exposition personnelle d’un artiste péruvien au Centre Heydar Aliyev

  • 22.05.2026 [12:24]

WUF13 : Le problème du logement constitue un défi majeur pour la communauté internationale

  • 22.05.2026 [12:22]

Les questions des droits au logement en temps de crise et de reconstruction abordée lors du WUF13

  • 22.05.2026 [12:15]

Anaclaudia Rossbach : La crise du logement a un impact plus fort sur les femmes

  • 22.05.2026 [12:07]

Les cours du pétrole augmentent fortement sur les bourses mondiales

  • 22.05.2026 [12:01]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte hausse

  • 22.05.2026 [11:43]

Un panel sur les droits des peuples autochtones organisé lors du WUF13

  • 22.05.2026 [11:40]

Parmi les victimes des mines en Azerbaïdjan, 302 sont des enfants et des jeunes, et 38 sont des femmes

  • 22.05.2026 [11:37]

Sophie Lagoutte : Le WUF13 organisé en Azerbaïdjan est un grand succès

  • 22.05.2026 [11:18]

Les efforts conjoints concernant le « Nouvel agenda urbain » discutés lors du WUF13

  • 22.05.2026 [11:02]

Aujourd’hui, c’est la Journée internationale de la diversité biologique

  • 22.05.2026 [10:48]

« L’unité pour le changement transforme la position urbaine de l’Afrique en actions transformatrices » - Panel important lors du WUF13

  • 22.05.2026 [10:42]
Vugar Suleymanov : Les activités de déminage ont été intégrées aux processus de développement urbain VIDEO

Vugar Suleymanov : Les activités de déminage ont été intégrées aux processus de développement urbain VIDEO

Une experte d'ONU-Habitat : Les discussions mondiales lors du WUF13 serviront de feuille de route pour l'avenir

  • 22.05.2026 [10:24]

Une représentante de l'OMS : L’environnement dans lequel se situe le logement est également essentiel pour une vie saine

  • 22.05.2026 [10:20]

Une session sur le droit au logement et le développement métropolitain organisée dans le cadre du WUF13

  • 22.05.2026 [10:17]

Caroline Kienast-Von Einem : Itchericheher m'a impressionné

  • 22.05.2026 [10:01]

WUF13 : Le rôle crucial de l'action humanitaire contre les mines abordé

  • 22.05.2026 [09:58]

WUF13 : Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva visitent l’Expo urbaine

  • 22.05.2026 [09:49]

Le septième dialogue sur la sécurité Azerbaïdjan-UE se tient à Bakou

  • 21.05.2026 [22:20]

Cinquième journée du WUF13 PHOTOS

  • 21.05.2026 [22:05]

Le Premier ministre azerdbnaïdjanais entame une visite de travail au Turkménistan

  • 21.05.2026 [21:52]