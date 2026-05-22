ONU-Habitat : Le logement est un droit pour tous et doit être au cœur de l'agenda urbain mondial

Bakou, 22 mai, AZERTAC

Cette semaine, chefs d'État et de gouvernement, ministres, maires, représentants des collectivités locales et régionales, organisations de la société civile, dirigeants du secteur privé et communautés se sont réunis autour d'une vérité fondamentale : le logement n'est pas une simple marchandise. Le logement est un droit pour tous. Il est le fondement de la dignité, de l'inclusion, des opportunités et de la résilience climatique.

C’est ce qu’a indiqué Anaclaudia Rossbach, directrice exécutive d’ONU-Habitat, lors de la cérémonie de clôture officielle de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

Selon elle, les systèmes de logement à travers le monde sont soumis à une forte pression, mis à rude épreuve par les inégalités, la spéculation, la mauvaise gouvernance, l'urbanisation rapide, les déplacements forcés et les impacts croissants de la crise climatique. « Le marché du logement ne répond manifestement pas aux besoins des populations. Des milliards de personnes sont condamnées à vivre dans des conditions inadéquates, dangereuses et financièrement inabordables », a dit Mme Rossbach.