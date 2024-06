ONU: Il est essentiel de faire progresser les mesures visant à accroître la participation des femmes dans le domaine de la paix

Bakou, 25 juin, AZERTAC

Les femmes participent à la diplomatie depuis des siècles, mais leur contribution a souvent été négligée, indique le site officiel de l’ONU. Les femmes et les filles représentent la moitié de la population mondiale et, par conséquent, la moitié de son potentiel. Les femmes apportent d'immenses avantages à la diplomatie. Leur style de leadership, leur expertise et leurs priorités élargissent le champ des questions examinées et la qualité des résultats.

Les recherches montrent que lorsque les femmes siègent dans les gouvernements et les parlements, elles adoptent des lois et des politiques plus favorables aux citoyens ordinaires, à l'environnement et à la cohésion sociale. Il est essentiel de faire progresser les mesures visant à accroître la participation des femmes dans le domaine de la paix et dans les processus politiques pour parvenir à une égalité de fait dans le contexte d'une discrimination bien ancrée.

Lorsque les femmes sont représentées dans les organes législatifs, l'efficacité de la gouvernance s'en trouve renforcée et un plus large éventail de perspectives et d'expériences est pris en compte dans les processus décisionnels. Cette inclusion ne reflète pas seulement la diversité de la population, mais conduit également à des politiques mieux informées qui répondent aux besoins de tous les citoyens.

Cependant, la triste réalité est que la violence à l'encontre des femmes en politique reste un problème important qui entrave les progrès vers l'égalité des genres. Non seulement cette violence porte atteinte aux droits humains fondamentaux des femmes, mais elle constitue également une menace sérieuse pour leur participation au processus politique. Elle crée un environnement hostile qui dissuade les femmes d'entrer en politique ou d'exprimer leurs opinions, ce qui compromet à terme leur capacité à contribuer pleinement à la société.

Les femmes jouent un rôle crucial au sein des Nations Unies depuis la rédaction et la signature de la Charte des Nations Unies en 1945.

L'Assemblée générale des Nations Unies est la plus grande rencontre annuelle de dirigeants internationaux du monde. Bien que l’Assemblée générale ait été le cadre d’un certain nombre de moments historiques en faveur de l’égalité des sexes, il reste encore beaucoup à accomplir en matière de représentation et de participation des femmes. En 77 ans d'existence, seules quatre femmes ont été élues à sa présidence.

Le Conseil de sécurité, composé de 15 membres, a pour mission principale de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Si les femmes représentent actuellement un peu plus d'un tiers des membres du Conseil de sécurité, ce qui est nettement supérieur à la moyenne, ce n'est pas encore suffisant.

La gouvernance inclusive peut déboucher sur des politiques qui créent des changements positifs à long terme.

Les femmes et la diplomatie mondiale

Les femmes, comme nous le savons tous, sont réalistes, mais ce sont aussi des réalistes qui, tout en gardant les pieds sur terre, gardent également les yeux rivés sur des horizons lointains. Les normes mondiales jouent un rôle essentiel en établissant des repères que la communauté internationale doit respecter et que les pays doivent mettre en œuvre.

Contexte

Historiquement, la diplomatie a été l'apanage des hommes. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la diplomatie depuis des siècles, mais leurs contributions ont souvent été négligées. Il est temps de reconnaître et de célébrer la manière dont les femmes brisent les barrières et font la différence dans le domaine de la diplomatie. En 2014, 143 pays garantissaient l'égalité entre les hommes et les femmes dans leur constitution ; 52 autres pays n'avaient pas encore franchi ce pas. Le plaidoyer en faveur d'une représentation accrue des femmes aux postes de décision clés permettra de façonner et de mettre en œuvre les programmes multilatéraux.

Entre 1992 et 2019, les femmes représentaient 13 % des négociateurs, 6 % des médiateurs et 6 % des signataires dans les processus de paix à travers le monde. L'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles contribueront de manière cruciale aux progrès accomplis dans l'ensemble des cibles et objectifs de développement durable (ODD). L'intégration systématique d'une perspective de genre dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 est cruciale, d’autant plus que l’ODD 5 requiert une participation égale des femmes à la prise de décision.

Lors de sa 76e session, l'Assemblée générale a déclaré par consensus que le 24 juin serait la Journée internationale des femmes dans la diplomatie. Par sa résolution (A/RES/76/269) l'Assemblée a invité tous les États Membres, les organisations des Nations Unies, les groupes non gouvernementaux, les institutions universitaires et les associations de femmes diplomates - lorsqu'elles existent - à célébrer cette journée de la manière qu'ils jugeront la plus appropriée, notamment par l'éducation et la sensibilisation du public.