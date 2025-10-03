Ouverture des candidatures au Prix ICESCO-Hamdan 2026 pour le développement des infrastructures éducatives

Bakou, 3 octobre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et la Fondation Hamdan bin Rashid Al Maktoum pour les sciences médicales et éducatives annoncent l’ouverture des candidatures à la 5e édition du Prix ICESCO-Hamdan pour le développement des infrastructures éducatives dans le monde islamique 2025 – 2026.

Ce Prix vise à promouvoir les initiatives bénévoles et œuvres caritatives en éducation et à soutenir le développement des infrastructures éducatives dans les pays du monde islamique, selon le site web de l’ICESCO.

D’une valeur totale de 300.000 dollars américains, le Prix sera attribué à trois lauréats parmi les organisations caritatives, institutions bénévoles et donateurs, chacun recevant 100.000 dollars pour financer le développement de son projet ou créer de nouveaux projets éducatifs. Les Prix seront également assortis d’un écusson et d’un certificat de reconnaissance.

Les dossiers peuvent être soumis par candidature spontanée ou par recommandation. Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire en arabe ou en anglais et de le soumettre au plus tard le 20 mars 2026, via le lien suivant : https://tahkeem.ha.ae/login.xhtml

Après un premier tri, les candidatures retenues seront évaluées par un jury international qui sélectionnera les lauréats et approuvera les résultats. La remise des Prix aura lieu lors d’une cérémonie officielle tenue par la Fondation Hamdan bin Rashid Al Maktoum pour les sciences médicales et éducatives, en coopération avec l’ICESCO.

Pour plus d’informations, les aspirants à la candidature peuvent contacter le service concerné par courriel à l’adresse suivante : [email protected]

À noter que ce Prix a été lancé en 2017 grâce à l’appui de feu S.A Cheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, dans le cadre d’un partenariat entre l’ICESCO et la Fondation.