Ouverture des candidatures au Prix ICESCO-Hamdan 2026 pour le développement des infrastructures éducatives
Bakou, 3 octobre, AZERTAC
L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et la Fondation Hamdan bin Rashid Al Maktoum pour les sciences médicales et éducatives annoncent l’ouverture des candidatures à la 5e édition du Prix ICESCO-Hamdan pour le développement des infrastructures éducatives dans le monde islamique 2025 – 2026.
Ce Prix vise à promouvoir les initiatives bénévoles et œuvres caritatives en éducation et à soutenir le développement des infrastructures éducatives dans les pays du monde islamique, selon le site web de l’ICESCO.
D’une valeur totale de 300.000 dollars américains, le Prix sera attribué à trois lauréats parmi les organisations caritatives, institutions bénévoles et donateurs, chacun recevant 100.000 dollars pour financer le développement de son projet ou créer de nouveaux projets éducatifs. Les Prix seront également assortis d’un écusson et d’un certificat de reconnaissance.
Les dossiers peuvent être soumis par candidature spontanée ou par recommandation. Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire en arabe ou en anglais et de le soumettre au plus tard le 20 mars 2026, via le lien suivant : https://tahkeem.ha.ae/login.xhtml
Après un premier tri, les candidatures retenues seront évaluées par un jury international qui sélectionnera les lauréats et approuvera les résultats. La remise des Prix aura lieu lors d’une cérémonie officielle tenue par la Fondation Hamdan bin Rashid Al Maktoum pour les sciences médicales et éducatives, en coopération avec l’ICESCO.
Pour plus d’informations, les aspirants à la candidature peuvent contacter le service concerné par courriel à l’adresse suivante : [email protected]
À noter que ce Prix a été lancé en 2017 grâce à l’appui de feu S.A Cheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, dans le cadre d’un partenariat entre l’ICESCO et la Fondation.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
L’Azerbaïdjan et le Japon tiennent des consultations politiques
- 02.10.2025 [21:07]
Natation: l’Azerbaïdjan termine les Jeux de la CEI avec 13 médailles
- 02.10.2025 [14:23]
Le Groupe d'initiative de Bakou remporte un succès international
- 02.10.2025 [14:20]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais recule sur les bourses
- 02.10.2025 [12:47]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 02.10.2025 [12:05]
Les prix de l’or et de l’argent enregistrent une baisse sur les bourses
- 02.10.2025 [11:39]
Séisme aux Philippines: le bilan s'élève à 72 morts
- 02.10.2025 [11:24]
Jeux de la CEI: un nageur azerbaïdjanais remporte la médaille d’or
- 02.10.2025 [10:48]
Le président azerbaïdjanais présente ses félicitations au Qarabag FK
- 01.10.2025 [23:47]
Ligue des champions de l’UEFA : le Qarabag remporte sa deuxième victoire
- 01.10.2025 [23:02]
Bakou accueillera le Dialogue D-8 sur le climat et les villes
- 01.10.2025 [19:36]
Les tireurs azerbaïdjanais terminent les Jeux de la CEI avec 9 médailles
- 01.10.2025 [17:08]
L’AZERTAC représenté à la XI Foire internationale du livre de Bakou
- 01.10.2025 [16:43]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en baisse sur les bourses
- 01.10.2025 [16:09]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 01.10.2025 [15:48]
Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 16 dollars
- 01.10.2025 [15:47]
Cérémonie d'ouverture de la 11e Foire internationale du livre de Bakou
- 01.10.2025 [15:14]
Montréal : Le Maroc et la Gambie signent un accord sur les services aériens
- 01.10.2025 [14:11]
Le président italien termine sa visite officielle en Azerbaïdjan
- 01.10.2025 [12:55]
Le président italien visite l’Allée des Martyrs à Bakou
- 01.10.2025 [12:06]
Jeux de la CEI /Badminton : l'Azerbaïdjan se qualifie pour les demi-finales
- 01.10.2025 [11:33]
Un nageur azerbaïdjanais décroche l’argent aux Jeux de la CEI
- 01.10.2025 [11:21]
Les compétitions de badminton lancées aux IIIes Jeux de la CEI
- 01.10.2025 [11:02]
Jeux de la CEI : sept disciplines sportives au programme d’aujourd'hui
- 01.10.2025 [10:33]
Des volleyeurs azerbaïdjanais remportent la victoire aux Jeux de la CEI
- 30.09.2025 [20:34]
Quatre boxeurs azerbaïdjanais se hissent à la demi-finale des Jeux de la CEI
- 30.09.2025 [20:32]
L’Azerbaïdjan et le Bélarus discutent des relations éducatives
- 30.09.2025 [20:17]
Entretien entre les Premiers ministres azerbaïdjanais et biélorusse
- 30.09.2025 [18:31]
L’Azerbaïdjan et les Etats-Unis discutent de la sécurité régionale
- 30.09.2025 [18:10]