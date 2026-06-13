Ouverture des Journées culturelles de la République turque de Chypre du Nord à Bakou

Bakou, 13 juin, AZERTAC

La cérémonie d'ouverture des Journées culturelles de la République turque de Chypre du Nord s'est tenue à Bakou.

La cérémonie a débuté par le retentissement de l'hymne national de l'Azerbaïdjan et l'hymne national de la Türkiye.

Le Premier ministre de la République turque de Chypre du Nord, Ünal Üstel, le vice-Premier ministre et ministre du Tourisme, de la Culture, de la Jeunesse et de l'Environnement, Fikri Ataoğlu, et le président du groupe de travail sur les relations interparlementaires Azerbaïdjan- République turque de Chypre du Nord auprès du Milli Medjlis, Djavanchir Feyziyev, ont pris la parole lors de cet événement. Ils ont souligné le développement fructueux des relations d’amitié et de fraternité entre l'Azerbaïdjan et la République turque de Chypre du Nord.

Il a été affirmé que des groupes de travail opérant dans divers domaines existent entre l'Azerbaïdjan et la République turque de Chypre du Nord, que les relations de coopération se développaient et que des projets communs dans le domaine de la culture et de l'art étaient mis en œuvre.