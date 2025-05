Pakistan : 26 morts dans les tirs de missiles de l'armée indienne

Bakou, 7 mai, AZERTAC

L'armée pakistanaise a annoncé que le nombre de personnes tuées dans les attaques de missiles de l'Inde s'élevait à 26 et le nombre de blessés à 46, selon Agence Anadolu.

Le lieutenant-général Ahmed Sharif Chaudhry, directeur général de l'unité des relations publiques de l'armée pakistanaise (ISPR), a déclaré dans un communiqué de presse, tôt mercredi, que le nombre de morts dans les zones attaquées par l'Inde avec des missiles était passé à 26 et le nombre de blessés à 46.

Précisant que les missiles tirés depuis l'Inde sur de nombreux points du pays ont endommagé des mosquées et des dispensaires, Chaudhry a indiqué que 13 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées et 37 autres blessées lors de l'attaque au missile de la mosquée de Bahawalpur.

- Attaques de l'Inde sur le territoire pakistanais

Le 6 mai, l'Inde a lancé des attaques de missiles sur le territoire pakistanais et la région de l'Azad Kashmir, qui est également sous le contrôle du Pakistan, en représailles à l'attaque terroriste qui a fait 26 morts dans la région de Pahalgam le 22 avril.

Alors que l'armée indienne a déclaré avoir touché avec succès 9 cibles, qu'elle a qualifiées de « structures terroristes », l'administration d'Islamabad a annoncé, dans un premier bilan, que 6 points appartenant à des civils avaient été visés, que 8 personnes, dont un enfant, avaient été tuées, que 35 personnes avaient été blessées et que 2 personnes étaient portées disparues.

L'armée pakistanaise a annoncé qu'elle avait abattu 5 avions de chasse lors de l'attaque indienne, l'administration de New Delhi, quant à elle, a soutenu que ce n'était pas vrai.