Paris 2024 : la Seine toujours trop polluée, à un mois et demi des épreuves

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Les dernières mesures réalisées le 16 juin ont jugé la Seine trop polluée pour y accueillir les épreuves de triathlon et de natation en eau libre, selon les résultats d'analyses publiées vendredi et relayées par des médias locaux.

À un mois et demi des épreuves de triathlon et natation en eau libre, la Seine était trop polluée au 16 juin, à un mois et demi des Jeux olympiques (26 juillet - 11 août), au regard des critères pour y autoriser les épreuves.

L’épreuve de natation en eau libre, dont l’arrivée est prévue au niveau du Pont Alexandre-III, doit se tenir sur 10 km les 8 (pour les femmes) et 9 août prochains. En ce qui concerne la natation, toujours avec le Pont Alexandre-III comme théâtre de l’arrivée, les épreuves auront lieu les 30 et 31 juillet, ainsi que le 5 août pour le relais mixte, rappelle le même média. (Anadolu)