Paris : Le ministre azerbaïdjanais de la Culture rencontre le président du Conseil exécutif de l'UNESCO

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Adil Karimli, a rencontré Nasser Bin Hamad Al Hinzab, président du Conseil exécutif de l'UNESCO et délégué permanent du Qatar auprès de l'UNESCO.

Les discussions ont porté sur la coopération multilatérale dans le cadre de l'UNESCO, la protection du patrimoine culturel, le dialogue interculturel et les initiatives humanitaires internationales.

Le ministre Karimli a souligné que l’Azerbaïdjan accordait de l’importance à la coopération avec l'UNESCO, évoquant les contributions apportées par son pays aux activités de ladite organisation.

Les parties ont échangé sur les initiatives au sein de la plateforme de l'UNESCO, le renforcement de la coopération entre les États membres et le rôle de la culture dans le développement de la coopération internationale.

Les perspectives de la coopération future ont été également fait l’objet de discussions.