Paris accueille l'avant-première du « Festival de l'art numérique d'Istanbul »

Bakou, 18 avril, AZERTAC

Cette année, l'avant-première du "Festival de l'art numérique d'Istanbul" (IDAF) s'est tenue à Paris, la capitale de la France.

L'avant-première de l'IDAF, festival qui se tiendra pour la cinquième fois à Istanbul en juin, a eu lieu au centre culturel de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Paris. L'Agence Anadolu (AA) est le « partenaire de communication global » du festival également soutenu par le ministère de la culture et du tourisme, avec le parrainage principal de Türk Telekom et de PASHA Bank, et mis en œuvre par Mezo.

Environ 200 amateurs d'art, dont l'ambassadeur de Türkiye à Paris Yunus Demirer, l'ambassadrice d'Azerbaïdjan à Paris Leyla Abdullayeva, la directrice de l'Institut Yunus Emre (YEE) à Paris Dudu Keles, des officiels turcs et français et de nombreux artistes turcs et étrangers ont assisté à l'avant-première.

Au cours de l'événement, l'œuvre d'art d'intelligence artificielle (AI) intitulée « Memory Anatolia », produite par le centre d'art Ouchhh avec des images d'archives de l'AA, a également été présentée en avant-première.

Des millions de photographies issues des archives d'AA, qui mettent en lumière l'histoire sociale, culturelle et politique de la Türkiye, ont été utilisées pour la conception de "Mémoire Anatolie".

L'exposition solo en direct de Shusha, la première artiste d'Azerbaïdjan spécialisée dans l'intelligence artificielle, a également été présentée lors de l'événement.

S'exprimant lors de cet événement très remarqué, l'ambassadrice d'Azerbaïdjan à Paris, Abdullayeva, a déclaré que le centre culturel de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Paris, qui avait déjà accueilli différentes expositions d'art, ouvrait ses portes pour la première fois à une exposition d'art numérique.

Abdullayeva a souhaité que l'IDAF de cette année soit un succès et a déclaré que ce festival rassemble des artistes et des œuvres d'art du monde entier pour célébrer la transformation de l'art.

Nabat Garakhanova, directrice de l'IDAF, a pour sa part déclaré : "Le festival d'art numérique d'Istanbul, qui en est à sa cinquième année d'existence, est en passe de devenir une marque mondiale. C'est un grand honneur et une grande joie pour nous que le seul festival international d'art numérique de Türkiye soit connu dans le monde entier. J'aimerais remercier toutes les parties prenantes, tous les artistes et l'équipe du festival pour leur soutien."

La directrice de YEE Paris, Keles, a déclaré qu'elle était très curieuse lorsqu'elle a entendu parler de l'IDAF pour la première fois et qu'elle a été extrêmement impressionnée lorsqu'elle a vu les œuvres de l'équipe de Garakhanova.

"Ici, les algorithmes rencontrent le talent humain. Les émotions naissent de cette combinaison", a-t-elle dit.

- IDAF à Istanbul en juin

L'IDAF accueille des artistes nationaux et internationaux dans le domaine des arts numériques ; des événements, des ateliers, des panels, des spectacles audio et visuels.

L'IDAF, premier et unique festival international d'arts numériques en Türkiye, se tiendra au Centre culturel Atatürk d'Istanbul en juin de cette année et aura pour thème « Se connecter ». (Anadolu)