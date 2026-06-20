Partout dans le monde, les enfants subissent une exposition croissante aux chocs climatiques

Bakou, 20 juin, AZERTAC

Les sécheresses, les chaleurs extrêmes et les vagues de chaleur, qui constituent la combinaison d’aléas la plus répandue, mettent en danger des millions d’enfants à travers le monde, selon le dernier rapport de l’UNICEF sur le climat. Environ 1,1 milliard d’enfants, soit près de la moitié des enfants de la planète, sont désormais exposés à au moins trois aléas climatiques conjugués, une situation qui menace leur santé, leur éducation et leur survie, d'après l’UNICEF.

L’étude révèle également que la quasi-totalité des enfants dans le monde sont confrontés à au moins un aléa climatique, et que plus de 4 millions d’entre eux pourraient être exposés à jusqu’à six aléas en même temps.

« La vie des enfants continue d’être bouleversée par les vagues de chaleur, les feux incontrôlés, les sécheresses et les inondations », déclare Catherine Russell, Directrice générale de l’UNICEF. « La moitié des enfants de la planète font face à au moins trois menaces climatiques conjuguées ayant des répercussions directes sur leur quotidien ».

Le rapport cartographie l’exposition des enfants à huit des menaces climatiques les plus fréquentes, à savoir : les inondations côtières, les sécheresses, les chaleurs extrêmes, les incendies, les vagues de chaleur, les inondations fluviales, les tempêtes de sable et de poussière et les tempêtes tropicales.

L’analyse révèle de manière inédite et avec précision où, et avec quelle intensité, ces aléas multiples et conjugués affectent les enfants et les services essentiels dont ils dépendent, tout en appelant les gouvernements à prendre des mesures concrètes pour y faire face.

Les sécheresses, les chaleurs extrêmes et les vagues de chaleur constituent la combinaison d’aléas la plus répandue, 296 millions d’enfants vivant dans des régions exposées à cette triple menace, d’après les conclusions de l’étude. Les sécheresses, les chaleurs extrêmes et les tempêtes tropicales représentent le deuxième trio d’aléas concomitants le plus courant avec 115 millions d’enfants touchés à travers le monde.

Le rapport s’intéresse également à la pollution atmosphérique et au paludisme, deux risques fortement aggravés par les effets du changement climatique.

Les données révèlent que la pollution de l’air touche aujourd’hui la quasi-totalité des enfants dans le monde, tandis qu’un milliard d’entre eux vivent dans des zones exposées au paludisme.

L’étude avertit par ailleurs que, sans mesures urgentes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les aléas climatiques continueront de gagner en fréquence et en intensité, et ainsi à exercer une pression croissante sur les budgets publics, une situation qui pourrait avoir des effets profondément délétères sur le bien être des enfants.

L’une des régions les plus durement frappées est le Sahel, en Afrique, où plus de 4 millions d’enfants sont exposés simultanément aux vagues de chaleur, aux chaleurs extrêmes et aux tempêtes de sable et de poussière.

Par ailleurs, dans plusieurs pays d’Asie, comme le Bangladesh, le Myanmar et le Pakistan, les enfants sont confrontés à un nombre encore plus élevé d’aléas climatiques conjugués, lesquels enregistrent de surcroît une intensité supérieure à celle observée dans toute autre région du globe.

Ces menaces ne sont pas limitées aux pays en développement. La France, par exemple, n’est pas épargnée par les impacts du changement climatique.

Le rapport montre que 83,6 % des enfants en France hexagonale, soit près de 11 millions, sont exposés aux vagues de chaleur, dont 2,5 millions à des épisodes sévères. Dans les territoires insulaires français, la totalité des enfants ultramarins sont exposés au risque de tempêtes tropicales sévères.

Pour protéger les droits des enfants face aux menaces climatiques, l’UNICEF appelle par conséquent les gouvernements, les entreprises et l’ensemble des parties prenantes à réduire les émissions et prendre des mesures ambitieuses afin d’opérer une transition juste vers les énergies renouvelables.

Il s’agit de protéger les enfants au moyen de mesures d’adaptation au dérèglement climatique. Le rapport préconise aussi de donner aux enfants les moyens de participer de manière pertinente à l’action climatique et de permettre aux enfants de participer aux décisions qui les concernent.

« Cette analyse a pour vocation d’aider les gouvernements et les décideurs à adapter leurs plans nationaux et à investir plus efficacement dans des services résilients au changement climatique », a fait valoir Mme Russell.

« Lorsque nous renforçons les systèmes de santé et d’éducation, et améliorons les infrastructures au bénéfice des enfants, nous les protégeons des menaces climatiques actuelles tout en les aidant à construire leur avenir ».