Paula Gaviria : Le WUF13 est important pour le soutien mutuel entre les pays

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« Des forums comme le Forum urbain mondial sont très importants pour évaluer les travaux effectués par les différents gouvernements du monde entier, le système multilatéral, les banques de développement et les institutions financières internationales », a déclaré Paula Gaviria, Rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits humains des personnes déplacées dans leur propre pays, dans une interview accordée à l’AZERTAC.

Selon elle, il est également important de mettre en lumière les efforts déployés par les populations elles-mêmes. « Dans le contexte des villes détruites et des divers conflits à travers le monde, les personnes déplacées, les ONG et la société civile ont soutenu les efforts de retour et d'intégration. C'est pourquoi l'expérience de la société civile est également prise en compte. Parallèlement, l'expérience des autorités municipales et des collectivités locales est tout aussi importante », a souligné Paula Gaviria.

Elle a également souligné que le WUF13 revêtait une grande importance en termes de soutien mutuel et d'échange de connaissances entre les pays.