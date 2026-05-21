Paula Gaviria : Les mesures préventives au niveau local revêtent une importance particulière en ce qui concerne les personnes déplacées internes
Bakou, 21 mai, AZERTAC
L’événement « Gérer les déplacements de population grâce au lien humanitaire-développement et à une approche territoriale » se tient dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).
S’exprimant lors de cet événement, Paula Gaviria, Rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits humains des personnes déplacées dans leur propre pays, a déclaré que la mise en œuvre de mesures préventives au niveau territorial revêtait une importance particulière dans les questions relatives aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.
Paula Gaviria a également souligné : « Les plans d'action devraient être élaborés avec la participation de ces communautés et les personnes déplacées devraient être directement impliquées dans le processus. Le gouvernement, les collectivités locales et les personnes déplacées devraient participer activement à ce processus. »
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