Pékin réagit aux nouvelles hausses de tarifs des États-Unis : "Une pression maximale"

Bakou, 10 avril, AZERTAC

Les États-Unis exercent une « pression maximale » et utilisent les droits de douane comme une « arme », a déclaré la Chine jeudi, promettant de ne pas céder aux dernières manœuvres commerciales de Washington.

Lors d'une conférence de presse à Pékin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, a souligné que Pékin ne craindrait pas les actions « égoïstes » des États-Unis.

Il a ajouté que la réponse de la Chine « continuera jusqu'à la fin ».

Il a affirmé que les droits de douane « réciproques » du président américain Donald Trump, pouvant aller jusqu'à 125 %, sont « contre le monde entier » et « sapent » le système commercial multilatéral.

« La menace et le chantage des États-Unis envers le reste du monde avec des tarifs douaniers sont une véritable tentative de tenir le monde par la gorge et de le contraindre à faire des compromis ou des concessions », a déclaré Lin.

« Menacer, faire pression, extorquer n'est pas la bonne façon de traiter la Chine », a-t-il ajouté.

« Si les États-Unis veulent vraiment des négociations, ils doivent adopter une attitude d'égalité et de respect. »

La réaction de Pékin intervient après que Trump, en colère contre les droits de douane supplémentaires de la Chine de 84 % sur toutes les importations américaines, a augmenté les droits de douane sur les importations chinoises à 125 %.

Les droits de douane étendus de Trump, visant aussi bien les alliés que les rivaux, ont perturbé les marchés mondiaux, mais le président américain a accordé un répit de 90 jours aux nations qui n'ont pas répliqué contre Washington, imposant à la place des droits de douane de base de 10 % pour tous.

« Les guerres commerciales et les guerres des tarifs douaniers n'ont pas de vainqueurs. La Chine ne veut pas les mener, mais ne les craindra pas lorsqu'elles se dirigeront vers nous », a promis Lin.

« Nous ne resterons pas les bras croisés et regarderons les droits et intérêts légitimes du peuple chinois être violés, ni nous tiendrons là sans rien faire en voyant les règles économiques et commerciales internationales et le système commercial multilatéral être sapés. » (Agence Anadolu)