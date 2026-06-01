Perviz Chahbazov : L'initiative APRECA vise à développer la coopération dans le domaine des énergies renouvelables

Bakou, 1er juin, AZERTAC

« L’initiative APRECA (Partenariat accéléré pour les énergies renouvelables en Asie centrale), lancée par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), vise à renforcer la coopération entre l’Asie centrale et les régions voisines dans le domaine des énergies renouvelables et des minéraux critiques », a déclaré le ministre azerbaïdjanais de l’Energie, Perviz Chahbazov, dans son intervention lors du panel intitulé « Dialogue ministériel : Transition énergétique vers les énergies renouvelables en Asie centrale », organisé lors du Forum de l'énergie de Bakou.

« Cette initiative est importante pour accélérer la transition énergétique et renforcer la sécurité d'approvisionnement énergétique », a-t-il souligné.

Selon lui, le système énergétique mondial traverse actuellement une période de transformation profonde et rapide. « La sécurité énergétique, les objectifs climatiques et les priorités de développement économique sont déjà étroitement liés. Dans ce contexte, la transition énergétique est devenue non seulement un enjeu environnemental, mais aussi un élément clé de la compétitivité économique, du progrès technologique et de la sécurité nationale », a précisé Chahbazov.