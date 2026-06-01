Perviz Chahbazov : La montée des tensions géopolitiques et la transition écologique sont en train de refaçonner le paysage énergétique mondial

Bakou, 1er juin, AZRTAC

« S’appuyer sur une source, une voie ou un marché unique n’est plus une stratégie viable aujourd’hui. La montée des tensions géopolitiques, la volatilité des marchés de l’énergie, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, l’électrification accélérée et la transition écologique sont en train de refaçonner le paysage énergétique mondial », a déclaré le ministre azerbaïdjanais de l’Energie, Perviz Chahbazov, dans son intervention lors de la 1ère réunion des ministres de l'Énergie des États membres du D-8.

Selon lui, dans ce nouveau contexte géopolitique, la diversification des politiques énergétiques, l'expansion vers de nouveaux marchés et la formation de nouveaux partenariats sont essentielles pour renforcer la résilience stratégique des États.