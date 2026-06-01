Perviz Chahbazov : La politique énergétique du président azerbaïdjanais repose sur le développement équilibré des sources de pétrole, de gaz et d’énergies renouvelables

Bakou, 1er juin, AZERTAC

« La politique énergétique du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev repose sur le développement équilibré des sources de pétrole, de gaz et d’énergies renouvelables du pays. Elle comprend également la diversification des chaînes d'approvisionnement et le renforcement des relations énergétiques », a déclaré Perviz Chahbazov, ministre azerbaïdjanais de l’Energie, dans son intervention lors de la Semaine de l’énergie de Bakou.

« Cette politique répond pleinement aux réalités énergétiques mondiales. Elle permet à l’Azerbaïdjan de mettre en œuvre son engagement environnemental de manière durable, tout en créant des interconnexions énergétiques entre la région caspienne et le Caucase du Sud, ainsi qu’avec la Türkiye, l’Asie centrale et l’Europe », a ajouté le ministre.