Philippines/séisme: le bilan s'élève à 78 morts et 30 disparus

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Au moins 78 personnes ont été tuées et 30 autres sont toujours portées disparues après qu'un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud des Philippines au large de la province de Sarangani, le 8 juin, a déclaré jeudi le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe (NDRRMC).

Selon le NDRRMC, le séisme a touché plus de 357.000 familles, soit environ 1,5 million de personnes. Parmi les personnes touchées, environ 5.500 familles, soit près de 22.000 personnes, sont actuellement hébergées dans 47 centres d'évacuation.

Environ 74.700 habitations ont été endommagées, dont 13.700 ont été classées comme "totalement détruites". Au total, 774 infrastructures ont été endommagées, entraînant des pertes s'élevant à 1,29 milliard de pesos (environ 21,3 millions de dollars américains). Le coût pour le secteur agricole est estimé à 29,8 millions de pesos, a précisé le Conseil.

L'Institut philippin de volcanologie et de sismologie a indiqué que ce séisme tectonique s'est produit à 07h37, heure locale, le 8 juin, à une profondeur de 33 km, avec un épicentre situé à 32 km au sud-ouest de la côte de la ville de Maasim, dans la province de Sarangani, sur l'île de Mindanao.

Les Philippines connaissent une activité sismique fréquente en raison de leur position le long de la "ceinture de feu du Pacifique", une zone de frontières importantes entre plaques tectoniques connue pour ses séismes et ses éruptions volcaniques. (Agence Xinhua)