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POLITIQUE

Plus de 360 étudiants de 40 pays africains font leurs études en Azerbaïdjan

Plus de 360 étudiants de 40 pays africains font leurs études en Azerbaïdjan

Bakou, 25 mai, AZERTAC

« Ces dernières années, les relations de l'Azerbaïdjan avec les pays africains se sont considérablement resserrées et intensifiées. On le constate avec le nombre croissant d'étudiants africains qui font leurs études en Azerbaïdjan », a dit le vice-ministre azerbaïdjanais des Sciences et de l’Education, Kenan Karimzadé, lors de la conférence internationale consacrée à la Journée mondiale de l'Afrique, tenue à Bakou.

Selon lui, aujourd'hui, plus de 360 étudiants de 40 pays africains font leurs études aux universités azerbaïdjanaises.

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