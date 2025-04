Plus de 50 pays veulent négocier les tarifs douaniers avec Washington, selon un conseiller de Trump

Bakou, 7 avril, AZERTAC

Plus de 50 pays visés par les droits de douane annoncés la semaine dernière par le président américain Donald Trump ont contacté Washington pour entamer des négociations en vue de leur levée, a déclaré dimanche, Kevin Hassett, directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, indique l’agence de presse turque Anadolu.

« En réalité, les pays sont en colère, ils ripostent et, soit dit en passant, ils viennent à la table des négociations. J’ai reçu hier soir un rapport du représentant américain au commerce indiquant que plus de 50 pays ont contacté le président pour entamer des discussions », a-t-il déclaré à George Stephanopoulos, présentateur de l’émission This Week sur ABC News.

« Ils le font parce qu’ils comprennent qu’ils supportent une grande partie du poids des tarifs », a-t-il ajouté.

« Je ne pense pas que cela aura un impact important sur les consommateurs américains, car selon moi, la raison pour laquelle nous avons un déficit commercial persistant et de longue date, c’est que ces pays ont une offre très inélastique. Ils déversent des marchandises dans notre pays afin de créer de l’emploi, notamment en Chine », a poursuivi Hassett.

Invité également de l'émission, l'ancien secrétaire au Trésor Lawrence Summers a averti que les droits de douane imposés par l'administration Trump causent de graves dommages à l'économie.

Selon lui, ces tarifs entraînent une augmentation des prix, ce qui alimente l'inflation.

Cette hausse des prix, a-t-il souligné, réduit le pouvoir d'achat des consommateurs, entraînant une baisse de la demande et, in fine, la perte de nombreux emplois.