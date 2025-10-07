Pose de la première pierre de la mosquée que le Turkménistan construira à Fuzouli VIDEO

Guébélé, 7 octobre, AZERTAC

Mardi 7 octobre, à Guébélé, le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, le président du Conseil du peuple du Turkménistan, Gourbangouly Berdymoukhamedov, ainsi que les autres chefs d’État et de gouvernement participant au 12ᵉ Sommet du Conseil des chefs d’État de l’Organisation des États turciques (OET), ont procédé par visioconférence à la pose de la première pierre de la mosquée qui sera construite à Fuzouli par le Turkménistan.

La mosquée couvrira une superficie de plus d’un hectare. Le bâtiment de la mosquée comprendra deux minarets de 40 mètres chacun, tandis que la hauteur du dôme principal constituera 30 mètres. L’édifice pourra accueillir simultanément 500 fidèles pour la prière.