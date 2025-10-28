Pose de la première pierre des complexes résidentiels dans la ville de Djabraïl

Djabraïl, 28 octobre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a posé la première pierre des deuxième et troisième complexes résidentiels dans la ville de Djabraïl mardi 28 octobre.

Le deuxième complexe résidentiel sera construit sur une superficie de 5,28 hectares. 23 bâtiments de 5 et 6 étages seront construits dans le cadre du projet. Ces bâtiments comprendront un total de 615 appartements avec une, deux, trois, quatre et cinq pièces.

Le chef de l'État a ensuite posé la première pierre du troisième complexe résidentiel de la ville. La superficie totale de ce complexe dépasse 5 hectares. 25 bâtiments de 5, 6 et 7 étages sont prévus. Le projet prévoit la construction de 746 appartements comprenant une, deux, trois, quatre et cinq pièces.