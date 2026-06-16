Près de la moitié des enfants de la planète sont exposés à au moins trois menaces climatiques conjuguées

Bakou, 16 juin, AZERTAC

1,1 milliard d’enfants, soit près de la moitié des enfants de la planète, sont désormais exposés à au moins trois aléas climatiques conjugués, une situation qui menace leur santé, leur éducation et leur survie, selon un nouveau rapport de l’UNICEF publié aujourd’hui.

L’étude révèle également que la quasi-totalité des enfants dans le monde sont confrontés à au moins un aléa climatique, et que plus de 4 millions d’entre eux pourraient être exposés à jusqu’à six aléas en même temps.

S’appuyant sur les dernières données disponibles, le Rapport 2026 sur les risques climatique pour les enfants cartographie l’exposition de ces derniers à huit des menaces climatiques les plus fréquentes, à savoir : les inondations côtières, les sécheresses, les chaleurs extrêmes, les incendies, les vagues de chaleur, les inondations fluviales, les tempêtes de sable et de poussière et les tempêtes tropicales. L’analyse révèle de manière inédite et avec précision où, et avec quelle intensité, ces aléas multiples et conjugués affectent les enfants et les services essentiels dont ils dépendent, tout en appelant les gouvernements à prendre des mesures concrètes pour y faire face.

« La vie des enfants continue d’être bouleversée par les vagues de chaleur, les feux incontrôlés, les sécheresses et les inondations », déclare Catherine Russell, Directrice générale de l’UNICEF. « Désormais, la moitié des enfants de la planète font face à au moins trois menaces climatiques conjuguées ayant des répercussions directes sur leur quotidien. »

Les sécheresses, les chaleurs extrêmes et les vagues de chaleur constituent la combinaison d’aléas la plus répandue, 296 millions d’enfants vivant dans des régions exposées à cette triple menace, d’après les conclusions de l’étude. Les sécheresses, les chaleurs extrêmes et les tempêtes tropicales représentent le deuxième trio d’aléas concomitants le plus courant avec 115 millions d’enfants touchés à travers le monde.