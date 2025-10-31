Présentation d'instruments de musique acquis grâce au soutien de la Fondation Heydar Aliyev

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

De nouveaux instruments de musique ont été acquis pour les écoles de musique relevant du ministère de la Culture, à l'initiative de Mehriban Aliyeva, présidente de la Fondation Heydar Aliyev. Ce projet vise à contribuer au développement des écoles de musique, à permettre aux jeunes talents de bénéficier d'un enseignement de meilleure qualité et à assurer la préservation et la transmission du patrimoine musical aux générations futures.

Une cérémonie de présentation des nouveaux instruments s'est tenue au Centre Heydar Aliyev.

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, ainsi qu'Arzou Aliyeva et Alena Aliyeva, y ont participé.

Dans le cadre de ce projet, plus de 70 instruments de musique de 11 types différents ont été fournis à des écoles de musique à Bakou et dans plusieurs régions.

Dans son intervention lors de la cérémonie, le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Adil Karimli, a souligné l'importance du projet initié par Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan et présidente de la Fondation Heydar Aliyev, pour le développement de l'éducation musicale à Bakou et dans les régions. Il a exprimé sa gratitude à la Fondation Heydar Aliyev pour son soutien constant à la culture, aux arts et à la formation des jeunes talents.