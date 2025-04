Présentation des traductions en français et en ourdou du livre « Histoire de la guerre patriotique. Le facteur de personnalité » à l’Université des Langues d’Azerbaïdjan

Bakou, 30 avril, AZERTAC

L'Université des Langues d'Azerbaïdjan a accueilli, mercredi 30 avril, la présentation des traductions en français et en ourdou du livre intitulé « Histoire de la guerre patriotique. Facteur de personnalité ».

« Cette publication est un ouvrage remarquable qui reflète le triomphe de la Victoire et la force motrice principale qui l’a inspirée. La traduction de ce livre en français et en ourdou revêt une grande importance. Comme vous le savez, cet ouvrage a déjà été traduit en plusieurs langues et est connu dans de nombreux pays à travers le monde. Enfin, nous sommes en mesure de faire connaître nos vérités partout dans le monde. Aujourd’hui, le monde entier reconnaît les réalités de l’Azerbaïdjan grâce à la politique clairvoyante du président de la République et Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev. »

Ayant pris la parole lors de la cérémonie, la Prof. Gulnara Sadikhova, cheffe de la Chaire de lexicologie et de stylistique de la langue française, a déclaré que la guerre idéologique et informationnelle contre l'Azerbaïdjan n'était pas encore terminée malgré la fin de la Guerre patriotique. La publication du livre en français revêt une portée stratégique majeure.

Kamala Karimova, professeur au sein de la Chaire de lexicologie et de stylistique de la langue française, a fait savoir que le livre présentait aux lecteurs les propos du président Ilham Aliyev sur la guerre de 44 jours.

Par la suite, les étudiants de l’Université des Langues d’Azerbaïdjan ont présenté, sous forme de diaporama, un bref aperçu des chapitres du livre « Histoire de la guerre patriotique. Facteur de personnalité ».