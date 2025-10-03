Présentation du livre « 50 ans après Ekintchi » au 11e Salon international du livre de Bakou

Bakou, 3 octobre, AZERTAC

Le livre intitulé « 50 ans après Ekintchi » a été présenté dans le cadre du 11e Salon international du livre de Bakou. Il a été publié par le Conseil de presse d’Azerbaïdjan.

L’ouvrage est dédié au 150e anniversaire de la presse nationale et offre des informations bibliographiques sur les journaux et magazines publiés en Azerbaïdjan depuis 1875.

Le livre a été publié conformément à une ordonnance pertinente du président Ilham Aliyev.

Parmi les participants à la présentation figuraient notamment Rechad Madjid, président du Conseil de presse, Vugar Aliyev, président du Conseil d'administration de l'Agence de presse nationale d'Azerbaïdjan (AZERTAC), Elchen Aliyev, rédacteur du livre, ainsi que d'autres personnalités marquantes du secteur médiatique.

Rechad Madjid a offert un exemplaire du livre à Vugar Aliyev en signe de remerciement.