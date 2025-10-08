Présentation du projet « L’application de la langue des signes azerbaïdjanaise » à l'Université ADA

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

Mercredi 8 octobre, le projet intitulé « L’application de la langue des signes azerbaïdjanaise » a été présenté à l'Université ADA. Ce projet est financé par la société BP et ses partenaires, ainsi que par l'opérateur mobile Nar.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Fariz Ismaïlzadé, vice-recteur de l'Université ADA et député du Milli Medjlis, a présenté le projet. Il a été précisé que le projet vise à développer une nouvelle application mobile conçue comme une plateforme accessible et interactive pour l'apprentissage de la langue des signes azerbaïdjanaise. Basée sur une approche pédagogique, l'application va au-delà du simple vocabulaire et propose des leçons structurées, des exercices interactifs, des quiz et des évaluations, permettant une maîtrise complète de la langue.

Ensuite, le vice-ministre du Travail et de la Protection sociale, Anar Baïramov, le président de la Fondation de l'Université ADA, Natig Hadjiyev, le vice-président de la société BP pour la région caspienne Bakhtiyar Aslanbeyli et d'autres ont prononcé des discours sur ce sujet.