Quatre boxeurs azerbaïdjanais se hissent à la demi-finale des Jeux de la CEI

Yevlakh, 30 septembre, AZERTAC

La deuxième journée des épreuves de boxe des IIIes Jeux de la CEI, organisés par l'Azerbaïdjan, s'est achevée.

Quatre athlètes de l’équipe nationale ont remporté les quarts de finale du tournoi organisé au Complexe sportif olympique de Yevlakh.

Guler Husseynova (48 kg), Gardach Rahimov (46 kg), Ali Rouchanov (46 kg) et Aïkhan Hassanov (50 kg) ont décroché leurs tickets pour la demi-finale des Jeux de la CEI et ont garanti au moins des médailles de bronze.