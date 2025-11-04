Quatre drones aperçus au-dessus d'une base aérienne belge pour la troisième nuit consécutive

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

Quatre drones ont été aperçus dimanche soir au-dessus de la base aérienne de Kleine-Brogel, dans le nord-est de la Belgique, marquant la troisième nuit consécutive d’activité de drones au-dessus de sites militaires et civils, ont rapporté lundi les médias locaux.

Le maire de la ville de Peer, Steven Mathei, a confirmé que le ministère de la Défense et la police avaient détecté quatre drones vers 19 heures, heure locale (18 heures GMT), ce qui a conduit au déploiement d’un hélicoptère de la police fédérale, selon l’agence de presse Belga.

Les drones ont ensuite disparu en direction des Pays-Bas, alimentant les inquiétudes concernant les incursions répétées au-dessus de l’une des installations militaires les plus sensibles du pays.

Ces incidents font suite à des observations similaires vendredi et samedi.

Des drones ont également été repérés près des aéroports de Deurne et d’Ostende, mais l’activité la plus intense a été observée au-dessus de Kleine-Brogel, où sont stationnés les avions de chasse F-16 belges et des armes nucléaires américaines. Les tentatives d’interception ont échoué.

Parallèlement, la police a reçu dimanche plusieurs signalements faisant état d’une dizaine de drones au-dessus de la zone industrielle de Malines-Sud, mais aucun appareil n’a été retrouvé.

Le ministre belge de la Défense, Theo Francken, a qualifié ces incursions d’« activités d’espionnage », affirmant que les drones avaient survolé la base pendant près de 30 minutes pour recueillir des informations précises telles que l’emplacement de la porte d’accès, les horaires de passage des gardes et la position des caméras — « toutes les données pouvant servir à une éventuelle attaque de sabotage ».

Francken doit présenter vendredi au Conseil des ministres un plan anti-drones d’un montant de 50 millions d’euros (57,6 millions de dollars).

L’origine des drones reste inconnue et le ministère de la Défense n’a confirmé aucun lien.

S’exprimant à la chaîne publique VRT, le chef de la Défense belge, le général Frederik Vansina, a déclaré que les forces armées avaient reçu l’ordre d’intercepter, voire d’abattre, tout drone détecté au-dessus de sites sensibles.

« Lorsque nous détectons un drone au-dessus d’une base militaire, nous sommes autorisés à le perturber et à l’abattre », a-t-il précisé, ajoutant que ces interventions doivent être menées de manière « raisonnable », afin d’éviter tout « dommage collatéral ».

Le colonel à la retraite Roger Housen a déclaré au quotidien flamand Het Laatste Nieuws que si la Russie était à l’origine de ces incidents, ils pourraient être liés aux tensions autour d’Euroclear, l’institution financière basée à Bruxelles qui détient des avoirs russes gelés.

L’Union européenne envisage d’utiliser ces fonds pour soutenir l’Ukraine, mais le Premier ministre belge Bart De Wever a jusqu’à présent retardé cette décision. (Agence Anadolu)