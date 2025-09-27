Rabat : l'organisation d'une table ronde à l'occasion du 5e anniversaire de la Journée de commémoration du 27 septembre PHOTOS VIDEO

Rabat, 27 septembre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

À l'occasion du 5e anniversaire de la Journée de commémoration du 27 septembre, une table ronde s'est tenue, hier vendredi, à la Bibliothèque nationale du Maroc à Rabat, capitale du Maroc

L'événement, organisé par l'ambassade d'Azerbaïdjan au Royaume du Maroc en collaboration avec la Bibliothèque nationale du Maroc et l’Association d'amitié maroco-azerbaïdjanaise, a réuni plus de 50 participants, dont des représentants de l'État marocain, des autorités exécutives, des responsables de l'Organisation du monde islamique pour la science, l'éducation et la culture (ICESCO), des membres du corps diplomatique, des médias, des représentants d'organisations non gouvernementales, ainsi que des représentants de la diaspora azerbaïdjanaise.

Au début de l'événement, une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs, et une courte vidéo consacrée à la Journée de commémoration a été projetée.

L'ambassadeur d'Azerbaïdjan au Maroc, Nazim Samadov, a évoqué la Guerre patriotique de 44 jours et a déclaré que le rétablissement complet de l'intégrité territoriale et de la souveraineté d’Azerbaïdjan sur l'ensemble de ses territoires internationalement reconnus constituait l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire moderne de l'Azerbaïdjan.

Il a été souligné que « cette victoire historique avait été rendue possible grâce à la détermination du peuple azerbaïdjanais, à la puissance de notre État et Il a été particulièrement souligné que cette victoire historique a été possible grâce à la détermination du peuple azerbaïdjanais, à la puissance de l’État et à la politique clairvoyante du président du pays, le commandant en chef suprême victorieux, M. Ilham Aliyev. Il a été souligné qu'en ce 27 septembre, Journée de commémoration, chaque Azerbaïdjanais avait le devoir sacré de commémorer la mémoire de nos martyrs qui ont donné leur vie pour la défense de notre patrie et le rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan ».

De son côté, Mohamed Faquiri, président de l’Association d'amitié maroco-azerbaïdjanaise, a souligné que la libération des territoires azerbaïdjanais de l'occupation, conséquence de la Guerre patriotique, revêtait une importance historique pour le peuple azerbaïdjanais et que ces événements étaient suivis de près au Maroc.

M. Faquiri a souligné que l’Association qu'il dirige depuis 2008 a mené de nombreuses actions dans divers domaines, notamment pour approfondir les relations humanitaires entre les deux pays. Par ailleurs, le président de l’Association, jugeant les résultats obtenus au cours de la période écoulée louables, s'est déclaré prêt à renforcer la coopération et les liens d'amitié entre nos pays et à collaborer avec leurs homologues azerbaïdjanais dans ce sens.

Anar Karimov, chef du Département des partenariats et de la coopération internationale de l'Organisation du monde islamique pour la science, l'éducation et la culture (ICESCO), a évoqué les relations entre l'ICESCO et l'Azerbaïdjan, soulignant que cette coopération progresse depuis de nombreuses années et que l'attribution du titre d'Ambassadrice de bonne volonté de l'ICESCO à la première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, pour ses services rendus au développement de la culture, de l'éducation et du dialogue entre les civilisations, en constitue l'un des moments marquants.

Il a également été souligné que, pendant l'occupation des territoires azerbaïdjanais et après leur libération, l'organisation a pleinement soutenu la position légitime de l'Azerbaïdjan et a porté les réalités azerbaïdjanaises à l'attention du monde islamique. À cet égard, il a été souligné que l'ICESCO a été la première organisation internationale à visiter les territoires de notre pays après leur libération. En outre, l’importance pour l’ICESCO d’envoyer deux missions techniques internationales dans nos territoires libérés en 2022 et en avril de cette année pour évaluer les dommages causés à notre patrimoine culturel a été évoquée.

L'ambassadeur de Türkiye au Maroc, Mustafa İlker Kılıç, a déclaré que la libération de l'Azerbaïdjan, pays frère, de l'occupation avait été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme et de joie en Türkiye. La Türkiye, qui a toujours soutenu l'Azerbaïdjan avec le slogan « Une nation, deux États», considère comme ses propres réussites les succès de l'Azerbaïdjan dans le renforcement de son État, la restauration de sa souveraineté et le développement. Il a été souligné que la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan est également vénérée en Türkiye.

Lors de cet événement, Hassan Hami, ancien ambassadeur du Maroc en Azerbaïdjan de 2009 à 2016, a présenté la politique étrangère, la politique régionale et la diplomatie multilatérale de l'Azerbaïdjan depuis le début des années 2000, et s'est dit convaincu que les nouvelles réalités et la paix dans la région contribueront positivement à l'intégration économique et à la coopération régionale.

Chouaib Brhadda, correspondant permanent de l'agence de presse nationale AZERTAC au Maroc, a évoqué le rôle de la presse azerbaïdjanaise pour faire connaître à la communauté internationale les réalités de l'Azerbaïdjan pendant la guerre patriotique, ainsi que Driss Lyakoubi, membre du groupe de journalistes marocains récemment venu en visite en Azerbaïdjan, a souligné l'importance des travaux de construction et de restauration à grande échelle menés dans nos territoires libérés.

Amine Kabbaj, chef du département de l'Institut AMADEUS, l'un des principaux think tanks marocains, ainsi qu'Ahmed Noureddine et Murad Daoudi, membres de l’Association d'amitié maroco-azerbaïdjanaise, ont évoqué les relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et le Maroc et ont évoqué l'importance des liens croissants entre les pays amis dans divers domaines.