Rabat, 3 novembre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

À l'occasion du 8 novembre, jour gravé dans la mémoire du peuple azerbaïdjanais comme symbole de justice et de restauration des droits, l'ambassade d'Azerbaïdjan à Rabat, capitale du Royaume du Maroc, a organisé le week-end dernier une cérémonie commémorant le cinquième anniversaire du Jour de la Victoire.

De nombreux participants étaient présents, parmi lesquels l'ambassadeur d'Azerbaïdjan, Nazim Samadov, des représentants de la communauté azerbaïdjanaise au Maroc, des personnalités du gouvernement et de la société civile, des membres du corps diplomatique étranger au Maroc, des représentants de la société civile et des journalistes des médias nationaux et internationaux.

Le correspondant de l'agence de presse AZERTAC à Rabat rapporte, qu'avec une profonde émotion et une grande fierté nationale, Nazim Samadov a accueilli les participants au début de la cérémonie, soulignant que le 8 novembre restera à jamais gravé dans la mémoire du peuple azerbaïdjanais comme le jour où l'Azerbaïdjan a restauré sa justice historique, son intégrité territoriale et sa souveraineté sur ses terres ancestrales.

Samadov a ajouté : « Sous la direction clairvoyante et résolue de Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan, notre peuple et notre armée ont démontré un courage, une unité et une détermination exemplaires. En 44 jours d’opérations héroïques, l’Azerbaïdjan a mis fin à près de trente ans d’occupation illégale et a rétabli sa souveraineté sur les territoires internationalement reconnus.»

Une vidéo a été diffusée, montrant le Président Ilham Aliyev saluant et rencontrant des personnes du peuple azerbaidjanais originaires de différentes régions libérées, et aussi au cœur même de l'Assemblée nationale, où la joie immense du Jour de la Victoire était palpable.

Aujourd'hui, cinq ans après cette victoire historique, l'Azerbaïdjan écrit un nouveau chapitre de son histoire : celui de la reconstruction, du développement et du retour à la vie dans les régions libérées. Des villes entières renaissent de leurs ruines : routes, écoles, hôpitaux et infrastructures modernes témoignent du renouveau de ces terres. Le retour volontaire des déplacés internes dans leurs foyers natals symbolise la victoire non seulement militaire, mais aussi humaine et morale pour la République d'Azerbaïdjan.

Le paraphe de l’accord de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie avec le témoignage des Etats-Unis à Washington en août 2025 a était souligné comme un développement majeur. Cet accord qui ouvre une ère nouvelle dans le Caucase du Sud — une ère fondée sur la paix, la coopération et la coexistence pacifique.

Cette soirée commémorative du cinquième anniversaire du Jour de la Victoire à Rabat a également été marquée par la présence d’un artiste exceptionnel, le lauréat de nombreux concours internationaux, le pianiste azerbaïdjanais Eldeniz Alakbarzadé. Son talent et sa virtuosité reflètent l’âme musicale de l’Azerbaïdjan et témoignent du riche patrimoine culturel de son pays.